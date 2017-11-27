Makam aracını şehidin çocuğu için tahsis etti

İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından Gercüş Belediye Başkan Vekili olarak hizmet yürüten Kaymakam Koç, ilçenin özlemle beklediği projeleri hayata geçirirken, vatandaş odaklı çalışmalar da yürütüyor.

AA'nın haberine göre; Koç, Siirt'te Mava Dağı bölgesinde geçen yıl 27 Ekim'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Batmanlı 6 çocuk babası 47 yaşındaki güvenlik korucusu Kadri Yıldız'ın oğlu Faris Yıldız ve nişanlısı Aysel Aydın'ın düğün törenleri için makam aracını gelin aracı olarak tahsis etti.

Koç'un şoförü, makam aracı ile ilçeye bağlı Mağaralı köyündeki evlerinden Yıldız ve nişanlısı Aydın'ı alarak düğün töreninin yapıldığı Gercüş Spor Salonuna getirdi.

Çiftin nikahını da çok sayıda davetlinin katıldığı törende Belediye Başkan Vekili Koç, kıydı.

"ZATEN BU ARAÇ ONLARIN ARACI"

Koç, makam aracını çift için tahsis ettiğini dile getirerek, "Zaten bu araç onların aracı, bu, devletin yani onların parası. Bu nedenle onlara tahsis ettik. Elimizden geleni yapmaya, onları bir nebze de olsa mutlu etmeye çalışıyoruz. Eğer mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Belediye olarak şehit aileleri ve gazilerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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