Söz konusu cilt temizliği ve sağlığı olunca, kullanılan ürünün kalitesi olduğu kadar ciltle temas edilen ürünlerin hijyenik olması da çok önemli... Özellikle makyaj fırçalarını uzun süre boyunca temizlemeden kullanmak, cilt için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Çünkü fırçada kalan yağ ve makyaj artıkları, bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlar. Fırçalarda oluşan bakteriler de, ciltte sivilce ve gözenek oluşumuna neden olur.
Bu nedenle temiz kalmalarını sağlamak hem de daha uzun ömürlü olmalarına yardımcı olmak için düzenli aralıklarla makyaj fırçalarını yıkamak gerekiyor. Peki en pratik ve kısa yoldan makyaj fırçası nasıl temizlenir? Makyaj fırçalarını temizlerken nelere dikkat edilmelidir?
İLK ÖNCE MUSLUK
Makyaj fırçalarını temizlemek için, ilk önce fırçaların hepsini musluk altına tutup sudan geçirin. Daha sonra, fırça sayısına göre derin bir kabı ya da geniş bir bardağın yarısını ılık su ile doldurun. İçerisine göz kararı bir tatlı kaşığı kadar bebek şampuanı sıkın. Makyaj fırçalarının sadece uçlarını, suyun içerisinde karıştırın. İyice temizlendiğinden emin olduktan sonra fırçaları sudan çıkarıp kağıt havlu ile kurulayın. Bu sırada havluda da makyaj kalıntıları görebilirsiniz. Bu nedenle fırçaları bir kez daha sudan veya sabundan geçirin ve tekrar kurulayın.
FIRÇALARI ELİNİZLE ŞEKİLLENDİRİN
Islak kalan fırçaları parmakların arasında sıkıştırıp suyunu süzün. Elinizle fırçaya şekil verip kurumaya bırakın. Eğer şekil vermeden kurumaya bırakırsanız fırçalarda form bozukluğu olabilir. Son olarak da fırçaları aşağı eğimli olacak şekilde bir havlunun üzerine yatırın ve kuruması için bekleyin.
FIRÇALAR NEDEN DİK TUTULMAZ?
Makyaj fırçalarının sağlam kalması ve formunun bozulmaması için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Örneğin fırçayı yan veya kıllar yukarıda olacak şekilde dik olarak tuttuğunuzda su, metal kısmın içinde yer alan ve sağlamlığını koruyan tutkala inecektir. Uzun vadede ise bu tutkal, fırçanızın yerinden çıkmasına ve kopmasına neden olacaktır.
BU ŞEKİLDE BIRAKMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN!
Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise suyun içerisine fırçaları bırakıp bekletmemek. Çünkü bu şekilde, fırça kıllarının şekilleri bozulacaktır.
BAŞKA YOLLAR DA VAR!
Makyaj fırçalarını temizlemek için özel olarak piyasalarda satılan eldivenler de bulunuyor. Bu eldivenleri elinize geçirdikten sonra, şampuanladığınız fırçaları avucunuzda karıştırarak temizleyebilirsiniz. Fırça temizliğiniz çok acil ise fırça temizleyici spreyler de tercih edebilirsiniz.