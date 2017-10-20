Söz konusu cilt temizliği ve sağlığı olunca, kullanılan ürünün kalitesi olduğu kadar ciltle temas edilen ürünlerin hijyenik olması da çok önemli... Özellikle makyaj fırçalarını uzun süre boyunca temizlemeden kullanmak, cilt için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Çünkü fırçada kalan yağ ve makyaj artıkları, bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlar. Fırçalarda oluşan bakteriler de, ciltte sivilce ve gözenek oluşumuna neden olur.

Bu nedenle temiz kalmalarını sağlamak hem de daha uzun ömürlü olmalarına yardımcı olmak için düzenli aralıklarla makyaj fırçalarını yıkamak gerekiyor. Peki en pratik ve kısa yoldan makyaj fırçası nasıl temizlenir? Makyaj fırçalarını temizlerken nelere dikkat edilmelidir?

İLK ÖNCE MUSLUK

Makyaj fırçalarını temizlemek için, ilk önce fırçaların hepsini musluk altına tutup sudan geçirin. Daha sonra, fırça sayısına göre derin bir kabı ya da geniş bir bardağın yarısını ılık su ile doldurun. İçerisine göz kararı bir tatlı kaşığı kadar bebek şampuanı sıkın. Makyaj fırçalarının sadece uçlarını, suyun içerisinde karıştırın. İyice temizlendiğinden emin olduktan sonra fırçaları sudan çıkarıp kağıt havlu ile kurulayın. Bu sırada havluda da makyaj kalıntıları görebilirsiniz. Bu nedenle fırçaları bir kez daha sudan veya sabundan geçirin ve tekrar kurulayın.