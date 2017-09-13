Hayatın yorgunluğuna dayanamayıp uyuyakaldı

Malatya'da mendil satan Suriyeli çocuk, yorgunluğa dayanamayıp kaldırımda satışa sunulan bir kanepede uyuyakaldı.

İHA'nın haberine göre, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yıllardır mülteci konumunda yaşayan Suriyeliler, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Malatya'da konteyner kent dışında kalan binlerce Suriyeli aile, geçici işler başta olmak üzere bir çok sektörde çalışarak geçiniyor. Suriyeli ailelerin çocukları ise genellikle mendil satarak evlerine katkı sağlamaya çalışıyor. İşte bunlardan biri olan Suriyeli bir çocuk, yorgunluğuna dayanamadı ve Dabakhane Mahallesi Halep Caddesi'nde yoğun araç ve insan trafiğine aldırış etmeden kaldırımda satışa sunulan bir kanepe üzerinde uyuyakaldı.

12 yaşlarında olduğu tahmin edilen Suriyeli çocuk, bir süre uyuduktan sonra yeniden mendillerini alarak kalabalığa karıştı.