Malatya'da HDP ve DBP eş başkanları tutuklandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz 13 Şubat'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; şüphelilerin ikametgahları, HDP ve DBP parti binalarının da bulunduğu 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital malzeme, toplatma ve yasaklanma kararı olan kitap, dergi ve yayınlara el konuldu.

Kentteki terörist cenazelerine, basın açıklamaları ve yürüyüşlere katılarak örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi işlemleri ardından mahkemeye sevk edildi. Aralarında HDP il eş başkanları Perihan Y. ve Aydın Ü. ile DBP il eş başkanları Polat A. ve Mahmut B'nin da bulunduğu 3'ü kadın toplam 13 kişi tutuklandı.

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