Akaryakıt fiyatlarına yönelik eşel mobil sisteminin sonuçlarını değerlendiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, toplam maliyetin 300 milyon TL olduğunu söyledi. NTV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Ağbal, “Bugüne kadar iki defa özel tüketim vergisinde indirim yaptık. 2 Haziran’da petrol fiyatları ve kurlardaki aşağı yönlü etki nedeniyle yukarı yönlü özel tüketim vergisi (ÖTV) artışına gittik. Bugün itibarıyla bakıldığında uygulamaya başladığımız 18 Mayıs’tan itibaren benzinde 19 kuruş, motorinde 17 kuruş, LPG’de 27 kuruş vergi indirimi yaptık. Bu indirimlerin yapıldığı tarihten bugüne kadar oluşan maliyet 300 milyon lira civarında” dedi. Ağbal, “Her ne kadar 300 milyon liralık kayıp söz konusu olsa da enflasyonun yukarıya gelmesi nedeniyle oluşacak diğer maliyetlerden kurtulmuş olduk” değerlendirmesinde bulundu.
Kamu maliyesinde bir miktar sıkılaştırmaya ihtiyaç olduğunu ve öncelikle kamu harcamaları üzerinden çalışma yapılacağını ifade eden Ağbal, vatandaşa herhangi bir şekilde etki edecek, özellikle dolaylı vergiler üzerinden bir düzenleme yapılmayacağını kaydetti.
Özellikle kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi noktasında da adımlar atılacağını belirten Ağbal, “Kamu maliyesinde alacağımız tedbirlerde vatandaşa dönük bir vergi artışı yapılmaması noktasında kararlılığımız var” dedi.
YAPILANDIRMAYA 530 BİN BAŞVURU
Yeniden yapılandırma düzenlemesi için son başvuru tarihi 31 Temmuz olmasına rağmen, bugüne kadar 530 bin 86 başvuru aldıklarını aktaran Ağbal, bu başvuruların 408 bin 65’inin internetten yapıldığını dile getirdi. Ağbal, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 1.5 milyon civarında kamu çalışanını ve emekliyi etkileyeceğini, düzenlemenin bütçeye etkisinin yaklaşık 3.4 milyar lira civarında olacağını aktardı.
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