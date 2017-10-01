Maliye Bakanı Naci Ağbal tedavi altına alındı

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın idrar yolları enfeksiyonu nedeniyle Ankara'da özel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Ağbal, bir süre önce geldigi özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Ağbal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın yapılacak son kontrollerin ardından, doktorunun uygun görmesi halinde taburcu olabileceği öğrenildi.