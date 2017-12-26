Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 70 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

106. Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli askerlerin bir kısmı dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Askerlerin kendilerini kötü hissetmeye başlaması üzerine bir kısmı, İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BAKAN CANİKLİ'NİN TALİMATIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatıyla, Gaziantep'teki kışlada askerlerin rahatsızlanmasına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Islahiye'deki 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı ve 2'nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığının Şehit Üsteğmen Alpay Başaran Kışlasında gece 01.00'den sabaha kadar 44 erin rahatsızlanarak revire müracaat ettiği bildirildi.

Askerlerin kontrol amaçlı Islahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilen açıklamada, tedavi altına alınan personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Hastaneye başvuran 44 personelden 40'ı taburcu edilmiştir. Bakanlığımızca olaya ilişkin süreç yakinen takip edilmekte olup, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." denildi.

KAYMAKAM: HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

AA'nın haberine göre, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, yaptığı açıklamada hastane yetkililerden aldığı bilgiye göre askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, tedavisi bitenlerin taburcu edildiğini söyledi.

Yıldırım, olayın nedeninin araştırıldığını kaydetti.

MANİSA'DAKİ GIDA ZEHİRLENMELERİNDE BİNİN ÜZERİNDE ASKER TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda geçen mayıs ve haziran aylarında da gıda zehirlenmeleri yaşanmış, binin üzerinde asker zehirlenerek hastanelerde tedavi görmüştü. Er Hüsnü Özel ise şehit olmuştu.

Zehirlenmelere ilişkin rapor geçen günlerde ortaya çıkmış ve zehirlenmeye yol açan hindi etinin sıcak suda çözdürüldükten sonra oda sıcaklığında 27 saat bekletildiği de görüntü kayıtları ile belgelendirilmişti.



YEMEK FİRMASINA İHALELERDEN MEN

Ayrıca, kışlaya yemek temin eden Rota firmasına bir ihale yasağı daha geldi. Şirket resmi ihalelerden de men edildi. Bakan Ağbal, bütçe görüşmeleri sırasında yasak kararının bütün kamu kurumlarını kapsadığını söyledi.

son dakika

son dakika haberleri

gaziantep son dakika

gıda zehirlenmesi

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER