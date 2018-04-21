Bağımsız ve genç sanatçıların eserlerinin sergilendiği ulaşılabilir sanat etkinliği 6. Mamut Art Project 26 Nisan’da başlıyor. 3 gün sürecek etkinlikte alternatif sanat kolektifi Krüw’ün özel serigrafi seçkisi ve ‘Maddesiz’ performansları sergilenecek. Bu yıl 50 genç sanatçının 400 eseri yer alıyor. Gelen başvurular arasından seçilen 6 performansın sunulacağı bu edisyonda ilk defa, sergilenen performansları tekrar gerçekleştirme hakkı da satışa sunulacak. Bu sene bir ilk olarak Mamut Çocuk Atölyeleri gerçekleştirilecek. Detayları Mamut Art Project’in kurucu ortağı Seren Kohen anlattı. HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'un haberi...

Bu yılın diğerlerinden farkı nedir?

Her şeyden önce 50 farklı ve yeni isimle tanışacaksınız. Kentsel dönüşüm, geçmişi sorgulama, çocukluk anıları ve aile köklerinden uzaklaşma gibi konuları irdeleyen sanatçılarla karşılaşacaksınız. Birçok sanatçının kişisel deneyimleri, iç dünyaları üzerine çok samimi bir dille ürettikleri işleri yer alacak. Geçen senelerden farklı olarak şekil, renk, form ve malzemeyi irdeleyen daha fazla iş göreceğinizi de söyleyebilirim. Bu edisyonumuzda ayrıca 3 senedir Mamut Performansları programı kapsamında birlikte çalıştığımız Seyhan Musaoğlu ve Simge Burhanoğlu ile yeni ve farklı bir performans programı hazırladık.

Nedir bunlar?

Mamut Performansları programında “Maddesiz?” teması altında 6 farklı sanatçının performans işlerini deneyimleyebileceksiniz. Ayrıca, bu sene ilk defa performansların tekrar gerçekleştirilme haklarını, bir değer olarak satışa sunuyoruz. Performans sanatına bu şekilde alan ayırarak ve performans sanatçılarını da desteklemek adına performansları bir eser olarak sunarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Geçen sene çok ilgi gören Krüw ekibi de özel edisyon serigrafi baskıları ile yine aramızda. Bu sene “Mythz” sergisi ile mitolojik karakterleri tekrar yorumlayacaklar. Son olarak bu sene ilk defa Mamut Çocuk Atölyeleri’ni gerçekleştireceğiz. 28 Nisan Cumartesi ve 29 Nisan Pazar günü Atölye5 işbirliği ile 4-10 yaş aralığındaki çocukların ebeveynleri ile katılabileceği bir atölye programımız olacak.

Ağırlıklı olarak hangi sanat disiplini yer alıyor?

Aslında çok farklı alanlarda çalışan sanatçılarımız var. Heykel ve enstalasyon gibi 3 boyutlu ve kendini mekana taşımış sanatçılarla karşılaşacaksınız. Hem analog hem dijital çalışan fotoğraf sanatçıları da bu sene aramızda. Bireysel olarak farklı disiplinlerde, farklı malzemelerle çalışan sanatçıları da görme fırsatınız olacak.

Mamut Art Project artık tam olarak neyi temsil ediyor?

Mamut’u her sene bir adım ileriye taşımak ve geliştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son 4 senedir Akkök Holding’in sponsorluğunda ilerliyoruz ve bu bize daha istikrarlı ve etkili ilerlememiz için çok güç verdi. 6. edisyonu itibariyle diyebilirim ki Mamut, yeni keşifler yapabilme, sanatçılara kariyerlerinin başındayken destek olabilme ve sanat ile birlikte yaşama isteği olanlara bir fırsat yaratabilme konularında ciddi emek harcayan bir kurumu temsil ediyor. Ulaşılabilir sanat kavramı konuşulduğunda Türkiye’de bu çapta yapılan, eğitim ve yaş sınırlaması olmayan ilk projeyiz ve bu bağlamda yerimizi edindiğimizi düşünüyoruz.

Mamut Art Project, 26-29 Nisan’da Küçük Çiftlik Park’ta.

‘İHTİYAÇLARI OLDUĞUNDA GEREKEN PROFESYONEL DESTEĞİ VERİRİZ’

Bunca zaman Mamut’a dahil olan sanatçıların şimdi neler yaptığını görüyor ve takip ediyor musunuz?

Tabii ki. Sanatçılarımızın kariyerlerini takip etmek ve Mamut sonrasındaki süreçlerde de desteğimizi hissettirmek en önemli çabalarımızdan biri. Onların başarılarını görmek, Mamut sonrası ihtiyaçları olduğunda gereken profesyonel desteği vermek ve biraz olsun bu heyecanı paylaşabilmek bizim için çok değerli.

Genç isimlere takip etmesi gereken 5 yerli ve yabancı sanatçı adı verebilir misiniz?

5 isim vermek kesinlikle yeterli olmayacak, bu liste dışında birçok değerli sanatçı var tabii ki, ilk aklıma gelen isimler: Nil Yalter, Mehmet Güleryüz, Aslı Çavuşoğlu, CANAN, Erinç Seymen, William Eggleston, Richard Prince, Pipilotti Rist, Wakas Khan, Michael Borremans.