Man Adası nerede? Man Adası hangi ülkede? Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Man Adası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile ilgili iddialarında Man Adası'ndan bahsetti. Kılıçdaroğlu'nun Man Adası'ndan söz etmesinin ardından vatandaşlar internet üzerinde "Man Adası nerede?" ve "Man Adası hangi ülkede?" aramalarını yapmaya başladı. Peki Man Adası nerede? Man Adası hangi ülkede?

MAN ADASI NEREDE?

Man Adası, ilk defa sekizinci yüzyılda Viking yerleşkesi olarak kullanılmaya başlandı. 1079 yılında Godred Crovan tarafından "Mann ve Adalar" adı altında Nors Krallığı kuruldu. 1266 yılında Norveç Kralı Dördüncü Magnus tarafından Perth Anlaşması dahilinde İskoçya'ya bırakılan Man Adası, 14. yüzyılda İngiliz egemenliğine girdi ve 1765 yılında da Birleşik Krallık'a bağlandı.

Man Adası, günümüzde İrlanda Denizi'nde yer alan Britanya Adaları'nın coğrafi olarak merkez konumunda bulunan bir adadır. Günümüzde Birleşik Krallık'a dahil değildir, ancak kraliyete bağlımlıdır.

Man Adası Avrupa Birliği üyesi değildir ancak AB ile yapılan antlaşmalar uyarınca sınırlı şekilde mal dolaşımına izin verilmektedir.

Man Adası bayrağı ve devlet arması bir üçgen şekilini alan üç bacak göstermektedir. Man Adası kuyruksuz kedisi ile meşhurdur. Bu üç bacaklı şekil ve kedilerin neden kuyruksuz olduğuna dair birçok yerel efsane vardır.

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