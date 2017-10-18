Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde geçen nisan ayında Nuran Soydinç'i apartman boşluğunda 24 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hidayet Özdemir, "Olay gecesi, daha önce tamir ettirmek için aldığım elektrikli süpürgeyi vermek için maktulün olduğu apartmana gittim. Beni apartmanın kapı girişinde karşıladı. Elinde bez gibi bir şey vardı. Bezin altında bıçak varmış. Beni yaraladı. Elindeki bıçağı alıp 2-3 defa karnına sapladım" dedi.
DHA'nın haberine, Manavgat'ta geçen nisan ayında, iki çocuk annesi 45 yaşındaki Nuran Soydinç'i 24 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 46 yaşındaki Hidayet Özdemir'in yargılandığı davanın ilk duruşması, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.
Duruşmaya tutuklu sanık Hidayet Özdemir, Nuran Soydinç'in çocukları, sanık avukatı ve Soydinç'in yakınları katıldı.
'ELİNDEKİ BEZİN ALTINDA BIÇAK VARMIŞ'
Duruşmada ifadesi alınan Hidayet Özdemir, daha önce polis ve savcılıkta verdiği ifadeleri reddetti. Hidayet Özdemir, ikinci evliliğini yaptığı eşiyle boşanma aşamasında olan Nuran Soydinç ile aynı otelde çalıştıklarını, bir süre sonra arkadaş olduklarını, 1.5 yıl kadar karı-koca hayatı yaşadıklarını iddia etti. Hidayet Özdemir, olay gecesini ise şöyle anlattı:
"Daha önce tamir ettirmek için aldığım elektrikli süpürgeyi vermek için Nuran Soydinç'in olduğu apartmana gittim. Beni apartmanın kapı girişinde karşıladı. Elinde bez gibi bir şey vardı, bana 'Gel yukarı çıkalım, çay içelim' dedi. Kabul etmedim. Bu sırada elindeki bezin altında bıçak varmış, beni göğsümün üzerinden dürterek, 'Senin kalbine giremedim. Beni bırakıp gideceksin. Ben aileme birlikteliğimizi anlattım. Rezil olacağım' dedi. Bıçağı benim boynuma doğru doladı ve beni yaraladı. Bunun üzerine elindeki bıçağı alıp 2-3 defa karnına sapladım."
Olayın ardından apartmandan ayrıldığını, polise gitmek istediğini ancak yaralandığı için gidemediğini öne süren Hidayet Özdemir, 300-400 metre ileride bir yere düştüğünü, polisi aradığını ve pişman olduğunu anlattı.
POLİS VE SAVCILIKTAKİ İFADESİNİ REDDETTİ
Mahkeme başkanının, poliste avukatı eşliğinde "Bu kadın beni bitirdi, ben de onu bitirdim" diye ifade verdiğini hatırlatması üzerine Hidayet Özdemir, "Polisler ifademi hastanede aldı. Onlar ifade alırken kendimde değildim. Ne söylediğimi bilmiyorum. Ben kendi kendimi yaralamadım, beni Nuran Soydinç yaraladı. Savcılıkta verdiğim ifademi de kabul etmiyorum" diye konuştu.
'BOĞAZINI KESTİĞİNİ GÖRÜNCE ÇIĞLIK ATTIM'
Duruşmada tanık olarak dinlenen Nuran Soydinç'in komşusu ve apartmanın birinci katında oturan G.A., şöyle konuştu:
"Apartmanda bağrışlar duydum, 'Ne oluyor' diye kapıyı açıp baktığımda, merdivende birinci kat ile ikinci kat aralığında bir adamın üst komşum Nuran ablayı bıçakladığını gördüm. Adamın Nuran ablanın boğazını kestiğini görünce çığlık attım. Bunun üzerine adam, beni fark edip bana doğru yöneldi. Elinde bıçakla bana doğru işaret yaptı. Bunu bilerek mi ya da gayriihtiyari mi yaptığını anlayamadım. Korkuyla hemen kapımı kapattım, kilitledim. Önce eşimi ardından polisi aradım."
'ANNEMİ RAHATSIZ EDİYORDU'
Nuran Soydinç'in birinci evliliğinden olan kızı Fatma Ünal, sanığın annesiyle bir dönem aynı otelde çalıştığını ve annesini rahatsız ettiğini anlatarak, "Annem bana daha önce bu adamdan bahsetmişti. Sanık son zamanlarda annemi rahatsız ediyordu, tehdit ediyordu. Anneme 'polise gidelim' demiştim. Hatta son hafta annem tek başına dışarı çıkamıyordu. Annem, korkusundan komşusu F. hanıma gidiyordu. Sanıktan şikayetçi ve davacıyım, en ağır şekilde cezalandırılsın" dedi.
Soydinç'in yine birinci evliliğinden olan oğlu Şevki Yüksel ise olay olduğunda evde olmadığını belirterek, annesiyle birlikte kaldığını, sanığın evlerinde kalmadığını, yaşanan olaylardan haberi olmadığını, ancak annesinin 5-6 ay kadar önce evlenme fikrini kendisine açınca şiddetle karşı çıktığını ve sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.
SANIK AVUKATI RAPOR İSTEDİ
Sanık avukatı Osman Yetkin, müvekkilinin olay esnasında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla adli tıptan rapor alınmasını isteyerek, müvekkilinin kendi kendini yaralamasının söz konusu olmadığını, Soydinç'in müvekkilini yaraladığını iddia etti.
Dava, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
- Manavgat
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