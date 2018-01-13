Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları nedeniyle sokağa giremeyen ambulansın sürücüsü Çetin Karamanlar'ın hastane dönüşü evine kadar sırtında taşıdığı, bacakları 2 yıl önce kangren nedeniyle kesilen 72 yaşındaki Muzaffer Tumlu'ya, akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
DHA'nın haberine göre, Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi Şehzadeler Sokak 2 numadaki tek odalı evde eşi 68 yaşındaki Meryem Tumlu ile birlikte yaşam mücadelesi veren Muzaffer Tumlu, geçen hafta kalp rahatsızlığı yaşadı. Tumlu, 112 Acil ambulansıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Muzaffer Tumlu, tekrar ambulansla evine götürülmek istendi. Tumlu'nun evinin bulunduğu sokağa giren 112 Acil ambulansı, altyapı çalışması nedeniyle oluşan çamurdan dolayı hastanın evine kadar ilerleyemedi. Çamur nedeniyle sedyeyle de taşınamayan Muzaffer Tumlu'yu, ambulans sürücüsü Çetin Karamanlar, sırtına alarak, evindeki yatağına kadar götürdü.
40 GÜNDÜR DIŞARI ÇIKAMIYOR
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Muzaffer Tumlu'yu, evinde ziyaret etti. Ustamehmetoğlu, temin edilen akülü tekerlekli sandalyeyi de Tumlu'ya hediye etti. Ustamehmetoğlu, engeli nedeniyle dışarı çıkmakta zorlanan Tumlu'dan sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Geçirdiği rahatsızlık sonucu iki bacağının kesildiğini anlatan Tumlu, 40 günden bu yana dışarı çıkamadığını, gelen akülü tekerlekli sandalye ile artık rahat bir şekilde dışarı çıkabileceğini söyledi.
Evlerinin önünde devam eden altyapı çalışması dolayısıyla dışarı çıkmakta zorlanan Muzaffer Tumlu için Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de kilit parke kaplama çalışması başlattı. Çalışmaların hızla tamamlanacağını ifade eden Ustamehmetoğlu, Tumlu'nun akülü tekerlekli sandalyesi ile rahatça dışarıda dolaşabileceğini söyledi.
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