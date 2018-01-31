Manisa'nın Gördes ilçesinde hastaneyi kirletmemek için ayakkabılarını çıkaran kepçe operatörü Halil Şen, "Ayağımda bot vardı üzerinde de kıp kırmızı bir çamur. Gireceğim hastaneye baktım fayanslar tertemiz. Hijyenik bir ortamdı ve benim de içim elvermedi" dedi.

İHA'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Gördes ilçesindeki devlet hastanesinin acil servis kapısının önünde çekilen çamurlu ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılmış, duyarlı vatandaş büyük takdir toplamıştı. Bir anda yayılan fotoğraf, 2014 yılında Soma'daki maden faciasından yaralı kurtulan bir işçinin ambulansa bindirildiği sırada sedyenin kirlenmemesi için ayakkabısını çıkarmak istemesini hatırlatırken, Gördes Devlet Hastanesi Acil Servis kapısında çamurlu ayakkabılarını çıkaran vatandaş da merak konusu oldu. Duyarlı vatandaşın özel bir şirkette kepçe operatörü olarak çalışan 45 yaşındaki Halil Şen olduğu belirlendi.

"İÇİM ELVERMEDİ"

Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, örnek davranışıyla herkesin takdirini kazanan Halil Şen ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemekte o günü anlatan Halil Şen, fotoğrafın sosyal medyaya nasıl düştüğünü anlamadığını söyledi. Hastaneye gelmeden önce şiddetli bir yağmur yağdığını ve bu yağmurda çalıştığını ifade eden Şen, "Hastalandığım için acile gireceğim. Ayağımda bot vardı üzerinde de kıpkırmızı bir çamur. Gireceğim hastaneye baktım fayanslar tertemiz. Hijyenik bir ortamdı ve benim de içim elvermedi. Ben o şekilde evime girebilir miyim, giremem. Dedim ki ayakkabılarımı çıkarayım gireyim. Çıkartım o şekilde botu o şekilde girdim" dedi.

Duyarlı davranışı nedeniyle Halil Şen'e teşekkür eden Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "Bütün sağlık personeli sizlerin, bizlerin sağlığı için çalışıyor. Eğer siz oraya çamurlu ayakkabılarınızla girseydiniz de kimse size neden bu şekilde girdiniz demezdi. Sağlığını için elinden geleni yapardı. Ama sizin bu davranışınız gerçekten örnek bir davranış. Takdirle karşılıyoruz. Duyarlılığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

"HEPİMİZ ÇOK DUYGULANDIK"

Böyle duyarlı davranışları gördüklerinde mutlu olduklarını ifade eden Kaymakam Fatih Ayaz da Halil Şen gibi örneklerin ülkemizde çok fazla olduğunu vurguladı. Ayaz, "Daha önce de Soma'da yaşanan maden faciasında bir vatandaşımız 'beni bırakın arkadaşımın eşi hamile onu kurtarın' diyor. Yine en son Afrin'de askerimiz kahramanca mücadele ederken muhabir soruyor; 'ailene bir şey söylemek ister misin?' O da 'beni beklemesinler' diyor. Arkadaşımız da çok güzel düşünmüş. İnşallah böyle duyarlı arkadaşlarımızın sayısı artar. Ben kendisine bu güzel davranış için bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici de Soma'daki maden faciasında yaralı bir işçinin ambulans kirlenmesin diye botlarını çıkarmak istediğini hatırlatarak, "Bu olayı görünce ambulansa çizmesini çıkararak giren maden işçimiz aklıma gelmişti. Yaptığınız davranış büyük bir örnek. Rol model oldu. Hepimiz çok duygulandık. Gördüğümüzde tanışmak istedik sizlerle. Nasip bugüneymiş. Tekrar teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yemeğin sonunda duyarlı davranışı nedeniyle Halil Şen'e ayakkabı ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

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