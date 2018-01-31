Manisa'nın Gördes ilçesinde hastaneyi kirletmemek için ayakkabılarını çıkaran kepçe operatörü Halil Şen, "Ayağımda bot vardı üzerinde de kıp kırmızı bir çamur. Gireceğim hastaneye baktım fayanslar tertemiz. Hijyenik bir ortamdı ve benim de içim elvermedi" dedi.
İHA'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Gördes ilçesindeki devlet hastanesinin acil servis kapısının önünde çekilen çamurlu ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılmış, duyarlı vatandaş büyük takdir toplamıştı. Bir anda yayılan fotoğraf, 2014 yılında Soma'daki maden faciasından yaralı kurtulan bir işçinin ambulansa bindirildiği sırada sedyenin kirlenmemesi için ayakkabısını çıkarmak istemesini hatırlatırken, Gördes Devlet Hastanesi Acil Servis kapısında çamurlu ayakkabılarını çıkaran vatandaş da merak konusu oldu. Duyarlı vatandaşın özel bir şirkette kepçe operatörü olarak çalışan 45 yaşındaki Halil Şen olduğu belirlendi.
"İÇİM ELVERMEDİ"
Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, örnek davranışıyla herkesin takdirini kazanan Halil Şen ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemekte o günü anlatan Halil Şen, fotoğrafın sosyal medyaya nasıl düştüğünü anlamadığını söyledi. Hastaneye gelmeden önce şiddetli bir yağmur yağdığını ve bu yağmurda çalıştığını ifade eden Şen, "Hastalandığım için acile gireceğim. Ayağımda bot vardı üzerinde de kıpkırmızı bir çamur. Gireceğim hastaneye baktım fayanslar tertemiz. Hijyenik bir ortamdı ve benim de içim elvermedi. Ben o şekilde evime girebilir miyim, giremem. Dedim ki ayakkabılarımı çıkarayım gireyim. Çıkartım o şekilde botu o şekilde girdim" dedi.
Duyarlı davranışı nedeniyle Halil Şen'e teşekkür eden Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "Bütün sağlık personeli sizlerin, bizlerin sağlığı için çalışıyor. Eğer siz oraya çamurlu ayakkabılarınızla girseydiniz de kimse size neden bu şekilde girdiniz demezdi. Sağlığını için elinden geleni yapardı. Ama sizin bu davranışınız gerçekten örnek bir davranış. Takdirle karşılıyoruz. Duyarlılığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.
"HEPİMİZ ÇOK DUYGULANDIK"
Böyle duyarlı davranışları gördüklerinde mutlu olduklarını ifade eden Kaymakam Fatih Ayaz da Halil Şen gibi örneklerin ülkemizde çok fazla olduğunu vurguladı. Ayaz, "Daha önce de Soma'da yaşanan maden faciasında bir vatandaşımız 'beni bırakın arkadaşımın eşi hamile onu kurtarın' diyor. Yine en son Afrin'de askerimiz kahramanca mücadele ederken muhabir soruyor; 'ailene bir şey söylemek ister misin?' O da 'beni beklemesinler' diyor. Arkadaşımız da çok güzel düşünmüş. İnşallah böyle duyarlı arkadaşlarımızın sayısı artar. Ben kendisine bu güzel davranış için bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici de Soma'daki maden faciasında yaralı bir işçinin ambulans kirlenmesin diye botlarını çıkarmak istediğini hatırlatarak, "Bu olayı görünce ambulansa çizmesini çıkararak giren maden işçimiz aklıma gelmişti. Yaptığınız davranış büyük bir örnek. Rol model oldu. Hepimiz çok duygulandık. Gördüğümüzde tanışmak istedik sizlerle. Nasip bugüneymiş. Tekrar teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yemeğin sonunda duyarlı davranışı nedeniyle Halil Şen'e ayakkabı ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.