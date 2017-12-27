Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ve oğlu hayatını kaybetti. Anne Ayşe Yapucu Hatay'da düğün hazırlığı yapan uzman çavuş oğlunun yanındayken Manisa'daki Jandarma ekipleri telefonla aradı. Acı haberi veremeyen jandarma, "Ayşe hanım acilen Kula'ya dönmelisin" diyebildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın haberine göre Kula ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde Mustafa Yapucu ve oğlu Berkay Yapcu (19) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Telefonla ulaşamayan akrabaları evin kapısı da kilitli olunca durumu jandarmaya bildirdi. Eve jandarma eşliğinde giren akrabalar acı manzara ile karşılaştı.

Jandarma ekipleri üzücü olayı bildirmek için anne Ayşe Yapucu'ya cep telefonundan ulaştı. Ancak 1 ay sonda düğün yapacak Hatay'da görevli uzman çavuş oğlunun yanında bulunan Ayşe Yapucu'ya jandarma ekipleri ölüm haberini söyleyemedi: "Ayşe hanım acilen Kula'ya dönmelisin" diyebildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları tespitte baba ve oğlu sobadan sızan gazdan zehirlendiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri, Kula Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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