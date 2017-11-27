Manisa'da kayıp genç uyuşturucu pazarlığında öldürülüp gömülmüş

Manisa'da 2 Ekim gününden beri kayıp olan ve 6 gün önce bağlık alanda köpeklerin gömülü cesedini çıkardığı 25 yaşındaki İdris Okur'un uyuşturucu tartışması nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın haberine göre, korkunç olay Gediz Ovası Güzelköy Mahallesi'ndeki bağlık alanda köpekler tarafından eşilerek yüzeye çıkarılan cesetle ortaya çıktı. Kemikler ve yanındaki parçalanmış kazağın barkotundan yola çıkan polis cesedin 2 Ekim gününden beri kayıp olan İdris Okur'a (25) ait olduğunu belirledi. Polis gencin sevgilisi E.Y'ye ulaştı. E.Y. cinayeti çeşitli suçlardan sabıkalı olan Musa K., Tuncay C., Serkan S., Ramazan A., Celal B. ve Emre A.'nın işlemiş olabileceğini ileri sürdü. Gözaltına alınan şüphelilerden Musa K. ve Tuncay C.'nin, İdris Okur'u uyuşturucu paylaşımı sırasında aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu av tüfeği ile öldürdüklerini itiraf ettikleri belirtildi.

Şüphelilerin ayrıca yarı açık cezaevinden izinli çıkan Emre A., Serkan S., Ramazan A. ve Celal B.'nin yardımıyla cesedi gömdüklerini söyledikleri öğrenildi. Zanlılarından Musa K. işlemlerinin ardından tutuklanırken yarı açık cezaevinde bulunan Emre A.'nın kapalı bölüme nakledildiği belirtildi. Diğer 4 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.