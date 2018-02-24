Manisa'da bir fabrikada işçi olarak çalışan 25 yaşındaki Hasan Songur tonlarca ağırlıktaki pres makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın haberine göre; Manisa'nın Yunusmere İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde, plastik enjeksiyon üretimi yapan bir fabrikada gece mesaisinde çalışan Hasan Songur (25), tonlarca ağırlıktaki pres makinesinin kalarak feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından, genç işçinin cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili cumhuriyet savcısı soruşturma başlattı.



Songur'un sosyal bilgiler öğretmeni olduğu bir süre sözleşmeli olarak görev yaptığı, ancak darbe girişiminin ardından yapılan güvenlik soruşturmasında FETÖ bağlantısı olduğu iddiasıyla sözleşmesinin iptal edildiği öğrenildi. İşsiz kalan Songur'un aynı fabrikada çalışan abisinin ön ayak olması sayesinde 20 gün önce işe başladığı da belirtildi.

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