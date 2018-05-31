Manisa'da iftara ne kadar kaldı? Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının 16. gün orucu bugün tutuluyor. 2018 Ramazan ayının 16. orucunu tutan Manisalılar iftar vakti için bekleyişe geçti. Peki, Manisa'da iftar vakti ne zaman? Manisa'da iftara ne kadar kaldı? İşte 2018 Manisa iftar vakti ve Manisa imsakiyesi...





MANİSA'DA İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR? (31 MAYIS)



On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in 16. gün orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 31 Mayıs Perşembe günü Manisa'da iftar vakti saat 20:35 olarak görülüyor.

MANİSA SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Ramazan ayının 16. orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1 Haziran Cuma Manisa'da sahur vakti (imsak) 03:54 olarak görülüyor. Manisa'da saat 03:54’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 17. orucuna

niyet edilecek.



MANİSA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018





1 16.05.2018 Çarşamba 04:11 05:51 13:13 17:03 20:22 21:55 2 17.05.2018 Perşembe 04:10 05:50 13:13 17:03 20:23 21:57 3 18.05.2018 Cuma 04:08 05:49 13:13 17:04 20:24 21:58 4 19.05.2018 Cumartesi 04:07 05:49 13:13 17:04 20:25 21:59 5 20.05.2018 Pazar 04:06 05:48 13:13 17:04 20:26 22:01 6 21.05.2018 Pazartesi 04:05 05:47 13:13 17:04 20:27 22:02 7 22.05.2018 Salı 04:04 05:46 13:13 17:05 20:28 22:03 8 23.05.2018 Çarşamba 04:02 05:46 13:13 17:05 20:28 22:04 9 24.05.2018 Perşembe 04:01 05:45 13:13 17:05 20:29 22:06 10 25.05.2018 Cuma 04:00 05:44 13:13 17:05 20:30 22:07 11 26.05.2018 Cumartesi 03:59 05:44 13:13 17:05 20:31 22:08 12 27.05.2018 Pazar 03:58 05:43 13:13 17:06 20:32 22:09 13 28.05.2018 Pazartesi 03:57 05:43 13:14 17:06 20:32 22:10 14 29.05.2018 Salı 03:56 05:42 13:14 17:06 20:33 22:11 15 30.05.2018 Çarşamba 03:56 05:42 13:14 17:06 20:34 22:12 16 31.05.2018 Perşembe 03:55 05:41 13:14 17:07 20:35 22:13 17 01.06.2018 Cuma 03:54 05:41 13:14 17:07 20:35 22:14 18 02.06.2018 Cumartesi 03:53 05:40 13:14 17:07 20:36 22:15 19 03.06.2018 Pazar 03:52 05:40 13:14 17:07 20:37 22:16 20 04.06.2018 Pazartesi 03:52 05:40 13:15 17:08 20:37 22:17 21 05.06.2018 Salı 03:51 05:39 13:15 17:08 20:38 22:18 22 06.06.2018 Çarşamba 03:51 05:39 13:15 17:08 20:39 22:19 23 07.06.2018 Perşembe 03:50 05:39 13:15 17:08 20:39 22:20 24 08.06.2018 Cuma 03:50 05:39 13:15 17:09 20:40 22:21 25 09.06.2018 Cumartesi 03:49 05:39 13:15 17:09 20:40 22:22 26 10.06.2018 Pazar 03:49 05:38 13:16 17:09 20:41 22:22 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:49 05:38 13:16 17:09 20:41 22:23 28 12.06.2018 Salı 03:48 05:38 13:16 17:10 20:42 22:24 29 13.06.2018 Çarşamba 03:48 05:38 13:16 17:10 20:42 22:24 30 14.06.2018 Perşembe 03:48 05:38 13:16 17:10 20:43 22:25

MANİSA'DA RAMAZAN SÖYLEYİŞİ



Şehzadeler Belediyesi Ramazan Geceleri programları çerçevesinde, geçtiğimiz akşam Cumhuriyet Meydanında düzenlenen söyleşi programında sahneye çıkan İlahiyatçı-Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ramazan ve Oruç konularında, konferans verdi.

Şehzadeler Belediyesinin Ramazan Geceleri programları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında her akşam düzenlediği programlar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Etkinlikler çerçevesinde İlahiyatçı - Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay söyleşi programı düzenlendi. Teravih namazının ardından düzenlenen söyleşi programında sahneye çıkan İlahiyatçı - Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ramazan ayı ve Oruç’un faziletleri ile ilgili konferansını gerçekleştirdi. İlahiyatçı - Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın konferansını meydanı dolduran vatandaşlar büyük ilgiyle dinlediler. Program sonrasında vatandaşlar İlahiyatçı Ay ile hatıra fotoğrafı çekildiler.

Düzenlenen programa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, BBP Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Kahraman, Belediye Başkan Yardımcıları Bilal Demir, Ahmet Songüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.





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