Manken Burcu Çağlayan davasında, 13 yıl 9 ay hapis alan sanık firar etti

Antalya'da evli ve 1 çocuk annesi Burcu Çağlayan, 2010 yılı 24 Temmuz gecesi işadamı İbrahim Tokgöz'ün Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki evinin balkonundan, zemindeki elektronik mağazasının terasına düşerek öldü.
DHA'nın haberine göre; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 4 yıl süren soruşturma sonunda İbrahim Tokgöz hakkında 'kasten öldürme', arkadaşı Murat Ergüç hakkında ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlamasıyla ömür boyu hapis istemiyle dava açtı.
AVUKAT KARARA İTİRAZ ETTİ
Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonunda Tokgöz ve Ergüç beraat etti. Burcu Çağlayan'ın aile avukatı Ahmet Onaran, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti.
Bölge Adliye Mahkemesi Birinci Ceza Dairesi'nde bugün görülen temyiz duruşmasına sanıklar İbrahim Tokgöz ve Murat Ergüç ile Burcu Çağlayan'ın avukatı Ahmet Onaran katıldı. Yargılama sonunda sanıklarında Ergüç'ün beraatına karar veren mahkeme, Tokgöz'ü önce ömür boyu hapse mahkûm etti. Mahkeme heyeti, sanığın cezasını, eylemin olası kastla gerçekleşmiş olması, tahrik hükümleri ve duruşmadaki iyi halini de değerlendirerek 13 yıl 9 aya indirdi.
FİRAR ETTİ
Karar sanık İbrahim Tokgöz'ün yüzüne okunduktan sonra, ailesi ve yakınları mahkeme salonunda karara tepki gösterdi. Bu sırada yaşanan kargaşadan yararlanan Tokgöz, duruşma salonundan çıkıp izini kaybettirdi. Cumhuriyet savcılığı, İbrahim Tokgöz hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis, firari sanığın yakalanması için çalışma başlattı.
AİLENİN AVUKATI KONUŞTU
Burcu Çağlayan'ın aile avukatı Ahmet Onaran, kadın haklarını takip eden hukukçular olarak, bu davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi. 7 yıllık mücadelenin sonucunda eksik de olsa adaletin tecelli ettiğini belirten Onaran, "TCK'nın 62'nci maddesinin böylesi bir sanığa uygulanmasının handikaplarını da görmüş bulunmaktayız. Biz kararı yeterli bulmuyoruz. Bölge Adliye Mahkemesi tüm raporları incelemiş ve karar vermiştir. Ailenin acısı nispeten dinmiştir. Firari sanığın yakalanmasının an meselesi olduğunu düşünüyoruz. Biz Yargıtay aşamasına da devam edeceğiz" dedi.
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