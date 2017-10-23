Dadaizm akımının simgesi olarak kabul gören “LHOOQ” adlı eser, Paris’te yapılan açık artırmada 750 bin dolara alıcı buldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Fransız ressam Marchel Duchamp’ın adını verdiği tablo, oldukça ilgi çekti.

Rönesans’ın büyük ressamı Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosunun bıyıklı röprodüksiyonu, Amerikalı sanat koleksiyoncusu Arthur Brandh’ın koleksiyonunda bulunuyordu.

Açık artırmada Brandh’ın 110 parçalık koleksiyonu toplam 3,9 milyon dolara satıldı.