Mardin, Midyat ve çevresinde bulunan Süryani Vakıfları’na ait manastır, kilise ve mezarlıkların iadesi için yapılan yasal düzenlemeden sonra 50 taşınmazın tapusu, ait olduğu vakıflara verildi. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından yapılan çalışmalarda 56 mülk iade kapsamına alındı. Gazete Habertürk'ten Şefik Dinç'in haberine göre iade işlemleri tamamlanan Mor Gabriel Vakfı’na ait 50 mülkün iade işlemleri tamamlandı ve tapuları Turabdin Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş ve Mor Gabriel Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün’e teslim edildi.

Mor Gabriel dışındaki vakıflara ait 6 mülkle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi. İade kapsıma alınmayan mülklerle ilgili sorunun devam ettiğini ve hukuki sürecin belirten Mor Gabriel Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, “İadesi gerçekleşen mülkler için devletimize, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi. Mora Loozor Manastırı Mor Melki Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Kuryakos Kilisesi, Mor Dodo Kilisesi, Mor Aho Kilisesi iade edilen manastır ve kiliseler arasında.

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