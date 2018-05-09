Mardin'in Artuklu ilçesinde bahçeye yıldırım isabet etmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesine bağlı Akbağ Köyü'nde bahçede çalışan 16 yaşındaki Sedat Ay kuzeni 16 yaşındaki Ramazan Ay ile 20 yaşındaki Taha Albayrak'ın bulunduğu bölgeye yıldırım isabet etti.



Bahçede çalışan 3 genç yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar Mardin'deki hastanelere kaldırıldı. Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sedat Ay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER