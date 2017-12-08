Mardin'de tandırın yanına bırakılan poşetlerde patlayıcı bulundu

Mardin Nusaybin'de tandırın yanında 2 poşet gören kişi, şüphe üzerine durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince yapılan ilk incelemede, poşetlerin içinde patlayıcı olduğunun tespit edilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.

Uzman ekiplerin kontrolü sonucu poşetlerde yaklaşık 5 kilogram PETN patlayıcı ile çok sayıda uzaktan kumanda ve patlatma cihazı bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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