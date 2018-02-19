Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Tozan Mahallesi'nde görülen yılanlar vatandaşları korkuttu.

İHA'nın haberine göre kış ayının sıcak geçmesinin yılanların erkenden yuvalarından çıkmasına neden olduğunu söyleyen Tozan Mahallesi sakinlerinden Abdulhakim Aktürk, yetkililerden yardım istedi.

Aktürk, "Köyümüzdeki tarlaya giderken çok sayıda yılan gördük. Bu yılanların zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. 9 tane yılan öldürdüm şimdiye kadar, bu yılanlar çocuklarımıza zarar verebilir. Kış ayının sıcak geçmesi nedeni ile yılanlar yuvalarından erken çıktı. Bizde bu duruma alışık değiliz, yılanların zehirli olup olmadığını da bilmiyoruz. Yetkililerin bu yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz" dedi.

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