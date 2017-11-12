Mardin'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada Artuklu İlçesi kırsal mahallelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 11 Kasım 2017 Cumartesi günü saat: 00.01 itibari ile sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şöyle derildi:

"İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden Artuklu ilçesine bağlı Çukuryurt, Yukarıaydınlı, Aşağıaydınlı ve Çayırpınar kırsal mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 12 Kasım 2017 Pazar günü saat:10.30 itibari ile kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz."

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sokağa çıkma yasağı