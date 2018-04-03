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Kültür-Sanat

Marilyn Monroe’nun filminde avatarı olacak!

Marilyn Monroe'nun yüzü filminde dijital olarak aktarılacak

03 Nisan 2018 Salı, 11:40:38

1962’de 36 yaşında gizemli biçimde ölen Hollywood yıldızı Marilyn Monroe, kendi hayatını oynayacak. Gazete Habertürk'teki habere göre; Monroe’ya benzeyen Suzie Kennedy (41) dijital dublör veya avatar olacak. Kennedy’nin bedeni 181 kamera ile taranacak, 3 binden fazla fotoğrafı çekilecek ve dijital ikizi çıkarılacak. Bu dijital görüntüye, Marilyn Monroe’nun yüzü yine dijital olarak aktarılacak. Projenin adı ve gösterim tarihi ise henüz açıklanmadı.

 

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