Markalı konut yatırımlarında en hızlı geri dönüş Esenyurt’ta

TSKB Gayrimenkul Değerleme, markalı konutların 6 aylık değerlendirme raporunu yayınladı. Rapora göre, İstanbul’daki konut yatırımlarında en hızlı geri dönüş Esenyurt-Beylikdüzü bölgesinde görüldü. Söz konusu bölgede konutların kendisini geri ödeme süresi 19.3 yıl olarak hesaplandı. Amortisman süresinin en yavaş olduğu yerler 34.4 yıl ile Kadıköy ilçesinde yer aldı. İstanbul’un ortalama geri dönüş süresi 24.7 yıl olarak hesaplanırken, Esenyurt ortalamanın üstünde, Kadıköy gerisinde kaldı. Sonuçları değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, “Amorti etme süresinde, kira değerinin satış değerine kıyasla daha düşük olduğu bölgelerde bu süre uzuyor. Bağdat Caddesi gibi yerlerde konutların satış fiyatları oldukça yüksek iken, kira değerlerinde bu denli yüksekliği göremiyoruz. Bu nedenle de amorti etme süreleri uzun çıkıyor. Esenyurt’ta ise satış fiyatı daha düşük olurken, kira getirileri de evin satış değerini karşılamak açısından daha makul seviyelerde oluyor” dedi. Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre Mart-eylül aylarını kapsayan 6 aylık dönem incelendiğinde Esenyurt’ta konut fiyatları 6 ayda yüzde 2.9 artarken, Kadıköy bölgesinde yüzde 0.5 oranında geriledi.

SANCAKTEPE PARLADI

Rapora göre mart-eylül dönemini kapsayan 6 aylık dönemde konut fiyatları en çok yüzde 8.2 ile Sancaktepe- Sultanbeyli-Samandıra bölgelerinde arttı. İstanbul’da ortalama 6 aylık fiyat artışı yüzde 3.9 olarak kaydedildi. Bomonti yüzde 7.4 artışla Avrupa yakasında fiyatların en çok arttığı yer oldu.

AVRUPA YAKASINDA KONUTLARIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESI ORTALAMA 23.8 YIL

ANADOLU, AVRUPA’YI GEÇTİ

Konut fiyatları 6 ayda Anadolu yakasında yüzde 4, Avrupa yakasında yüzde 3.8 yükseldi. İstanbul genelinde fiyatlarda artış yaşanırken, Kadıköy’de fiyatlar yüzde 0.5, İstinye-Tarabya’da da yüzde 2.3 geriledi. Kadıköy’de metrekare fiyatları 8 bin 500 TL’den başlayıp 17 bin TL’ye kadar çıkıyor. İstinye-Tarabya’da ise metrekare fiyatları 12 ile 18 bin TL arasında değişiyor.

EMLAK KONUT 4 AYDA 1.4 MİLYAR CİRO ELDE ETTİ

Türkiye genelinde birçok markalı konut projesinin altına imza atan Emlak Konut GYO, son 4 ayda toplam bin 853 konutun satışından 1 milyar 488 milyon TL ciro elde etti. Bu yılın 3’üncü çeyreği ve ekim ayını kapsayan dönemde adet olarak en çok konut satışı 384 ile Göl Panorama Evleri’nde oldu. En fazla ciro ise 240 milyon 786 bin ile Büyükyalı projesinde yapıldı. Şirket 01 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasında da toplamda 5 milyar 267 milyon TL değerinde, 5 bin 339 bağımsız bölümün satışı gerçekleştirdi. Emlak KonutGYO 2016 yılında 5 milyar 999 milyon 550 bin 816 TL ciro elde etmişti.

OYAK’TAN, ANKARA’YA 1.876 KONUTLUK PROJE

OYAK, Ankara Eryaman’da 15 bloktan oluşan bin 876 konutluk OYAK Göksupark konut projesini hayata geçiriyor. Projede fiyatlar 191 bin TL ile 725 bin TL arasında değişiyor. Projeden öncelikli olarak 10 yılını dolduran 153 bin OYAK üyesi yararlanabilecek.