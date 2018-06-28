İzmir’in Konak İlçesi’nde Fahriye Y., alışveriş yaptığı marketten ayrıldıktan bir süre sonra cüzdanının çantasında olmadığını fark etti. Y.’nin şikâyeti üzerine incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, marketten çıkarken yere düşürdüğü cüzdanı sırada bekleyen bir başka kadının aldığı görüldü.

Gazete Habertürk'ün haberine göre polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cüzdanında 600 TL ve 50 dolar olduğunu belirten F., “Benim asıl derdim, kadının bu duyarsızlığı” dedi.