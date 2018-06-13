'Mutlaka turizm acentelerini arayın'

Antalya başta olmak üzere İzmir, Muğla gibi turistik kentlerdeki 5 yıldızlı otellerin internet sitelerini taklit eden dolandırıcılar, yüzlerce tüketicinin tatil hayallerini suya düşürdü. DHA'nın haberine göre sahte site yöntemi, Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesapları üzerinden yapılıyor. Dolandırıcılar bu hesaplar üzerinden kampanya duyurusu yapıp tüketiciyi profesyonelce hazırlanan sahte sitelere yönlendiriyor. Sonrasında da bu site üzerinden kredi kartıyla oda satışı gerçekleştiriliyor. Son yıllarda, '5 yıldızlı ucuz tatil' adı altında otel odalarının birden fazla kişiye satılması da pek çok tatilciyi mağdur etti. Bu dolandırıcılık olayları tatilcileri tedirgin ederken, sektör temsilcileri de mağdur olunmaması için uyarılarda bulundu. Marmaris'te turizmciler, tatile çıkacak vatandaşları birkaç maddelik tedbirleri sıralayarak dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.
"Aman dikkat" diyerek uyarılarda bulunan Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Vatandaşlarımızın tatillerinin rezil olmaması için çok dikkatli olması gerekmekte. Tatile çıkacak olanlar mutlaka otelle irtibata geçmeliler. Otellerin 'web' siteleri iyi incelemeli. Mümkün olduğunca acente üzerinden oda satın alınmalı. Bahsettiğimiz birkaç küçük konuya dikkat edilirse, tatil kabusa dönmez. Tüm vatandaşlarımızın sahtekarlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyorum. Marmaris ve çevresinde tatilini geçirecek olan vatandaşlarımızın mutlaka turizm acentelerini aramalarını istiyoruz" dedi.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, ise şunları söyledi:
"İlçemizde ve birçok turizm şehrinde geçtiğimiz yıllarda konaklama tesislerinde dolandırıcılık olayları yaşandı. Vatandaşlarımız, tanınan ve TÜRSAB belgesi bulunan acentelerden rezervasyonlarını yaptırsınlar. 'Gold Center' dediğimiz yaygınlaşan bir sistem mevcut. Ne oldukları belli olmayan bazı kişiler, 'grup indirimi' diyerek peşin para alıp dolandırıyorlar. Yıldızı düşük otelleri 4 veya 5 yıldızlı gibi göstererek 'Ucuza tatil' adı altında satış yapıyorlar. Bu tür kişi, şirket ve oluşumlarla ilgili otel işletmecileri anlaşma yapacaklarsa, peşin para alsınlar. Tatile çıkacak olanlar, konaklama tesisi ile ilgili referans alsınlar. Acenteler ve otelciler birliği ile görüşsünler. 'Ucuz' denilerek alınan tatil paketlerinde dolandırılma imkanları çok yüksek. Bunu Marmaris'te iki defa yaşadık. Belirlediğiniz oteli arayın, belgeli acente ile çalışın. Satın aldığınız odanın teyidini mutlaka oteli arayarak alın. Bunları yaptığınız takdirde tatiliniz kabusa dönmez" dedi.
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