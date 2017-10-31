Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'nin en çok katkı yapan ismi!

Aykut Kocaman'ın son haftalardaki değişiklikleri kafa karıştırmaya başladı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Kocaman’ın son 5 maçta da kenara aldığı Valbuena, adeta ortaya koyduğu istatistiklerle, “Sahada kalmam lazım” diyor. Çünkü zaten kötü bir sezon geçiren F.Bahçe’nin ayakta kalmasını sağlayan tek oyuncu Fransız yıldız.

Tecrübeli oyuncu F.Bahçe’nin ligde 3 gol ve 4 asistle en çok gole katkı yapan ismi durumunda. Ancak buna rağmen Valbuena, Dirar ile birlikte 5’er kez en fazla kenara alınan oyuncu sıralamasında başı çekiyor