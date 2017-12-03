McMaster’dan Kuzey Kore açıklaması

Korgeneral McMaster, California’da düzenlenen Reagan Ulusal Güvenlik Forumu’nda konuştu.
AA'nın haberine göre; Kuzey Kore ile savaş riski bulunup bulunmadığına yönelik bir soru üzerine McMaster, “(Savaş riskinin) her gün arttığını düşünüyorum. Biz bir yarıştayız. Bu sorunu çözmek için bir yarıştayız.” ifadesini kullandı.
Kuzey Kore sorununu, silahlı bir çatışma olmaksızın çözebilecek yollar olduğunu kaydeden McMaster, bununla birlikte savaşa çok yakın olduklarını ve alternatif yollar arayacak zaman bulunmadığını belirtti.
McMaster, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un nükleer tutkusunun ABD ulusal güvenliği için büyük bir tehdit olduğunu savunarak, “Dolayısıyla Kim Jong-un’a, bu silahların ardına düşmenin kendisi ve rejim için bir çıkışı olmayan bir yol olduğunu ikna etmek için müttefiklerimiz, ortaklarımız ve uluslararası anlamda herkesle çalışmamız çok önemlidir.” değerlendirmesinde bulundu.
Yaptığı denemelerin başarılı veya başarısız olmasının önemli olmadığını nihayetinde Kuzey Kore’nin bu başarısızlıklarla da bir şeyler öğrendiğini savunan McMaster, “Açık olan şey her füze denemesi yaptığında daha iyiye doğru gittiğidir.” diye konuştu.
Kuzey Kore 75 gün aradan sonra geçen hafta bir balistik füze denemesi daha yaptı.
ABD, fırlatılan füzenin 4 bin 500 kilometre irtifaya ulaştığını ve 100 kilometre yatay mesafeye ulaştıktan sonra Japon Denizi’ne düştüğünü açıklamıştı.
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