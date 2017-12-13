Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce tasarlanan kılavuzlarda, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere yönelik yapılması planlanan eğitim faaliyetleri ile rehberlik ve özel eğitim öğretmenlerine yol gösterici içerikler bulunuyor.

AA'nın haberine göre, "Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Yönelik Rehberlik Hizmetleri Kılavuz Kitabı" ve "Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Yönelik Özel Eğitim Hizmetleri Kılavuz Kitabı" adıyla hazırlanan kılavuz kitapları bu ay dağıtılacak.

MEBden Suriyelilere yönelik eğitim kılavuz çıkarıldı