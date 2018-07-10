2018 - 2018 dönemi eğitim ve öğretim dönemi sona erdi. İlk ve orta dereceli okulların öğrencileri 8 Haziran'da karnelerini aldılar ve 3 aylık yaz tatili dönemi başladı. Çocuklarıyla birlikte tatile çıkan velilerin cevabını en çok araştırdıkları sorular arasında ise okullar ne zaman açılıyor? sorusu var. Peki, 2018-2019 döneminde okullar ne zaman açılıyor. MEB tavkimi açıkladı. İşte cevabı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2018-2019

2018-2019 eğitim öğretim yılı için okullar 17 Eylül 2018 Pazartesi günü çalacak ders zili ile başlayacak ve öğrenciler okul sıralarındaki yerlerini alacak.

2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

MEB 2018-2019 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.