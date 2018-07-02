Seçim süresince kendisine destek veren seçmenleri ile birlikte Meclis’e giden AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, kayıt işlemlerini en kalabalık grupla yaptıran isim oldu.

Gazete Habertürk'ten Arif Akdoğan'ın haberine göre Pakize Mutlu Aydemir ise kayıt işlemleri sırasında parmak izini, 2 yeğeni Talha ve Tanem Çetinel ile birlikte verdi. Babası Ahmet Aydemir, kız kardeşleri Burcu Aydemir ve Buket Çetinel ile gittiği Meclis’te, Pakize Mutlu Aydemir’in rozetini bir başka yeğeni Pırıl Özçelik taktı.

Yavuz Subaşı kayıt işlemlerini eşi Zehra Subaşı, Hilal Kevser Cora, Hatice Kübra Ayaz, damadı Yusuf Ayaz ve torunları Yahya ve 1 yaşındaki Eslem Feyza Cora ile birlikte yaptırdı. Meclis’e eşi Yusuf Uygur, çocukları Zeynep Yaren, Yunahan ve Oğuz ile giden Belgin Uygur’un rozetini eşi taktı. MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ise kayıt işlemlerini oğlu Kaan ile yaptı. Kaan babasının rozetini taktıktan sonra elini öptü.

Balıkesir milletvekillerinden Mustafa Canbey ise ayağında rom walker ile (ayağın açısını sabit tutan bir çeşit giyilebilir alçı) Meclis’e gitti. Canbey, seçim çalışmaları sırasında ayağında lif koptuğunu, bu şekilde çalışmaları yürüttüğünü, tedavisine yemin sonrasında devam edeceğini söyledi.