TBMM’de yeni seçilen milletvekillerinin kayıt işlemleri devam ediyor. AK Partili TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, kayıt işlemlerini yaptıran Amasya Milletvekili Hasan Çilez’e Meclis çalışmalarına ilişkin tavsiyelerde bulunurken, genel kurulda gerginlik yaşandığı anlarda “sabır” çekmesini öğütledi.

TBMM’ye kayıtlarını dün yaptıran yeni üyeler arasında AK Parti’den Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile CHP’den Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan da yer aldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Durmuşoğlu, seçimin vatana ve millete hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken, Türkiye’de demokrasi kültürünün yerleştiğini vurguladı. Milletin huzur ve güven içerisinde iradesini sağlıklı bir şekilde sandığa yansıttığını söyleyen Durmuşoğlu, muhalefetin de seçim sonucuna itiraz etmediğini dile getirdi. Durmuşoğlu, “Halk sandığa yoğun bir ilgi gösterdi. Bu da bizim için mutluluk verici bir olaydır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir; birlik, barış ve huzur içerisinde olacağız. 2023-2053-2071 hedeflerimiz var. Buna yönelik çalışmalarımızda birlik ve beraberlik, barış ve kardeşlik içerisinde ülkemizin inşallah ekonomik büyüklük açısından dünyanın 10 büyük devleti arasına gelmesi için gayret sarf edeceğiz” dedi. Durmuşoğlu, Meclis personeline Osmaniye fıstığı ikram etti.