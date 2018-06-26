Türkiye’nin hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği seçiminde mega projelerin etkili olduğu görüldü. Bunların başında yer alan Kanal İstanbul projesinin başlangıç ilçesi olan Arnavutköy’de aynı zamanda yeni havaalanı da inşa ediliyor. İki dev projenin inşa edildiği ve edileceği ilçede Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı için yüzde 66 oy ile rekor kırdı. Kanalın geçeceği Başakşehir İlçesi’nde geçmişten bugüne güçlü olan Erdoğan bu ilçede de yüzde 54.6’lık rakama ulaştı. Kanalın denize bağlandığı Küçük Çekmece’de de yüzde 46.08 ile Erdoğan ipi göğüsledi. Kanal İstanbul’un hemen yanındaki Eyüpsultan İlçesi’nde de yeni havaalanının etkisi görüldü. Burada Erdoğan’ın oyu yüzde 50.8 oldu.

Osmangazi Köprüsü’nun inşa edildiği İzmit’te yüzde 58.8 oy alan Erdoğan köprüden ilk olarak yararlanan Yalova’da da Muharrem İnce’nin memleketi olmasına rağmen yüzde 50.3 ile birinci çıkmayı başardı.

Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ile barış sağlaması ve hem turizm hem meyve sebze ihracatı konusundaki sorunları çözmesi sonucu Antalya’da da, Erdoğan cumhurbaşkanlığı için yüzde 42.8, Ak parti ise yüzde 34 oy almayı başardı.

OSMANGAZİ YALOVA’YI KAZANDIRDI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Anadolu ayağındaki ilçe olan Beykoz’da Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 55.8’e ulaştı.

KÖPRÜ ÇANAKKALE’Yİ HEYECANLANDIRDI

Diğer dev proje olan 1915 Çanakkale Köprüsü projesi ise AK Parti’nin oylarını yüzde 37.4’e taşıyarak bu ilde birinci parti olmasını sağladı.

İSTANBUL’UN KUZEYİ PROJE MERKEZİ

Kanal İstanbul, Yeni İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projeler İstanbul'un kuzeyini projelerin merkezi haline getirdi.

Kanal İstanbul’un yapılacağı Arnavutköy ile Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerindeki oy artışı da dikkat çekti. Diğer yandan teşvikler ve Rusya ile canlanan turizm sonucu, Antalya’nın da tercihini Erdoğan ve AK Parti’den yana kullandığı görüldü.

ANTALYA’DA TEŞVİKLER DE ETKİLİ

Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesi hem turizmcileri hem de bu ülkeye yaş sebze-meyve satan tarım işletmelerini olumlu etkiledi.

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