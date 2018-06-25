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Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi

25.06.2018 - 05:37 | Güncelleme:

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, milletvekilliği seçimlerinde AK Parti 292, CHP 147, HDP 66, İYİ Parti 46 ve MHP 49 ile Meclis'e girdi. İşte il il milletvekili listesi

  • 1 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    1 | 83

    AK Parti: Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı , Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci , Abdullah Doğru

    CHP: Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut

    HDP: Tülay Hatimoğulları , Kemal Peköz

    İYİ Parti: İsmail Koncuk, Mehmet Metanet Çulhaoğlu

    MHP: Muharrem Varlı , Ayşe Sibel Ersoy

  • 2 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    2 | 83

    AK Parti: Ahmet Aydın , İbrahim Halil Fırat Özgeçmişi, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş

    CHP: Abdurrahman Tutdere

  • 3 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    3 | 83

    AK Parti: Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven

    CHP: Burcu Köksal

    MHP: Mehmet Taytak

    İYİ Parti: Gültekin Uysal

  • 4 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    4 | 83

    HDP: Bedran Öztürk, Dilan Dirayet Taşdemir, Abdullah Koç

    AK Parti: Ekrem Çelebi

  • 5 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    5 | 83

    AK Parti: İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu

  • 6 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    6 | 83

    AK Parti: Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez 

    CHP: Mustafa Tuncer

  • 7 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    7 | 83

    CHP: Tekin Bingöl, Levent Gök, Ali Haydar Hakverdi, Bülent Kuşoğlu, Gamze Taşcıer

    AK Parti: Yıldırım Tuğrul Türkeş, Fatih Şahin, Yalçın Akdoğan, Ali İhsan Arslan

    İYİ Parti: Koray Aydın, İbrahim Halil Oral

    MHP: Mevlüt Karakaya

    HDP: Filiz Kerestecioğlu Demir

  • 8 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    8 | 83

    AK Parti: Mustafa Destici, Lütfiye Selva Çam, Emrullah İşler, Orhan Yeğin, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız

    CHP: Murat Emir, Yıldırım Kaya

    MHP: Sadir Durmaz, Nevin Taşlıçay

    İYİ Parti: Şenol Bal

  • 9 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    9 | 83

    AK Parti: Mehmet Naci Bostancı, Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan, Barış Aydın, Hacı Turan

    CHP: Ahmet Haluk Koç, Nihat Yeşil, Servet Ünsal

    MHP: Yaşar Yıldırım, Erkan Haberal

    İYİ Parti: Durmuş Yılmaz, Ayhan Altıntaş

  • 10 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    10 | 83

    AK Parti: Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik

    CHP: Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı

    İYİ Parti: Feridun Bahşi, Hasan Subaşı

    MHP: Abdurrahman Başkan

    HDP: Kemal Bülbül

  • 11 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    11 | 83

    AK Parti: Ertunç Erkan Balta

    CHP: Uğur Bayraktutan

  • 12 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    12 | 83

    AYDIN

    CHP: Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Mustafa İberya Arıkan

    AK Parti: Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz

  • 13 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    13 | 83

    CHP: Ahmet Akın, Fikret Şahin, Ensar Aytekin

  • 14 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    14 | 83

    AK Parti: Yılmaz Tunç

    CHP: Aysu Bankoğlu

  • 15 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    15 | 83

    AK Parti: Ziver Özdemir

  • 16 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    16 | 83

    AK Parti: Fetani Battal

  • 17 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    17 | 83

    AK Parti: Selim Yağcı

    CHP: Yaşar Tüzün

  • 18 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    18 | 83

    AK Parti: Cevdet Yılmaz , Feyzi Berdibek

    HDP: Erdal Aydemir

  • 19 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    19 | 83

    AK Parti: Cemal Taşar, Vahit Kiler

    HDP: Mahmut Celadet Gaydalı

  • 20 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    20 | 83

    AK Parti: Arzu Aydın, Fehmi Küpçü

    CHP: Tanju Özcan

  • 21 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    21 | 83

    AK Parti: Bayram Özçelik, Yasin Uğur

    İYİ Parti: Osman Kurt

  • 22 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    22 | 83

    CHP: Lale Karabıyık, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu

    İYİ Parti: İsmail Tatlıoğlu

    MHP: İsmet Büyükataman

  • 23 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    23 | 83

    CHP: Orhan Sarıbal, Yüksel Özkan

    MHP: Hidayet Vahapoğlu

    İYİ Parti: Hasan Toktaş

  • 24 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    24 | 83

    AK Parti: Bülent Turan, Jülide İskenderoğlu

    CHP: Muharrem Erkek

    İYİ Parti: Rıdvan Uz

  • 25 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    25 | 83

    AK Parti: Muhammet Emin Akbaşoğlu, Salim Çivitcioğlu

  • 26 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    26 | 83

    AK Parti: Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök

    CHP: Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan, Haşim Teoman Sancar

  • 27 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    27 | 83

    HDP: Adnan Selçuk Mızraklı , Saliha Aydeniz , İmam Taşçıer , Remziye Tosun , Hişyar Özsoy , Semra Güzel , Garo Paylan , Dersim Dağ , Musa Farisoğulları

    AK Parti: Mehmet Mehdi Eker , Ebubekir Bal , Oya Eronat

  • 28 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    28 | 83

    AK Parti: Fahri Çakır, Ayşe Keşir

  • 29 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    29 | 83

    CHP: Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan

    AK Parti: Fatma Aksal

    İYİ Parti: Orhan Çakırlar

  • 30 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    30 | 83

    AK Parti: Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar

    MHP: Oğuzhan Demir

    CHP: Gürsel Erol

  • 31 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    31 | 83

    AK Parti: Süleyman Karaman, Burhan Çakır

  • 32 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    32 | 83

    AK Parti: Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok, İbrahim Aydemir

    MHP: Kamil Aydın

    İYİ Parti: Naci Cinisli

  • 33 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    33 | 83

    AK Parti: Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay

    CHP: Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü

    İYİ Parti: Arslan Kabukçuoğlu

    MHP: Metin Nurullah Sazak

  • 34 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    34 | 83

    AK Parti: Abdulhamit Gül, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan , Abdullah Nejat Koçer , Derya Bakbak , Ali Şahin, Müslüm Yüksel , Mehmet Sait Kirazoğlu

    CHP: Bayram Yılmazkaya , İrfan Kaplan

    MHP: Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay

    HDP: Mahmut Toğrul

  • 35 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    35 | 83

    AK Parti: Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk

    CHP: Necati Tığlı

  • 36 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    36 | 83

    AK Parti: Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş

  • 37 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    37 | 83

    HDP: Leyla Güven, Sait Dede, Özgür Zeydanoğlu

  • 38 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    38 | 83

    AK Parti: Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman , Abdülkadir Özel , Hüseyin Şanverdi

    CHP: Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin , Serkan Topal , İsmet Tokdemir

    MHP: Lütfi Kaşıkçı , İbrahim Gül

    HDP: Barış Atay Mengüllüoğlu

  • 39 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    39 | 83

    AK Parti: Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz

    İYİ Parti: Aylin Cesur Yüksek

  • 40 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    40 | 83

    AK Parti: Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Mustafa Ataş, Erol Kaya, Vedat Demiröz, Ravza Kavakcı Kan, Osman Boyraz, İsmet Uçma, Mihrimah Belma Satır, Ahmet Berat Çonkar, Hulusi Şentürk, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Eyüp Özsoy, Serkan Bayram, Fatih Süleyman Denizolgun

    CHP: İbrahim Özden Kaboğlu, Mehmet Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Hüseyin Emre Bağce

    HDP: Pervin Buldan , Musa Piroğlu, Erkan Baş, Erol Katırcıoğlu

    İYİ Parti: Hayrettin Nuhoğlu, Ahmet Çelik, Yavuz Ağıralioğlu

    MHP: Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter

  • 41 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    41 | 83

    AK Parti: Süleyman Soylu, Fatma Betül Sayan Kaya, Volkan Bozkır, Abdullah Güler, Hasan Turan, Serap Yaşar, Aziz Babuşçu, Şirin Ünal, Canan Kalsın, Ahmet Hamdi Çamlı, Markar Esayan, Mustafa Demir, İffet Polat

    CHP: Kadri Enis Berberoğlu, Aykut Erdoğdu, Ahmet Ünal Çeviköz, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Mansur Kılınç, Yunus Emre, Gökan Zeybek, Ali Şeker

    HDP: Ahmet Şık, Oya Ersoy, Hüda Kaya

    MHP: Celal Adan, Cemal Çetin

    İYİ Parti: Ümit Özdağ, Mehmet Fatih Şeker

  • 42 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    42 | 83

    AK Parti: Numan Kurtulmuş, Mehmet Muş, Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Doğan Kubat, Tülay Kaynarca, Halis Dalkılıç, Emine Sare Aydın Yılmaz, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Sırakaya, Rümeysa Kadak, Ahmet Mücahit Arınç, Mustafa Yeneroğlu, Erkan Kandemir, Şamil Ayrım, Alev Dedegil

    CHP: Engin Altay, Erdoğan Toprak, Mehmet Bekaroğlu, Zeynel Emre, Sibel Özdemir, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan, Nazır Cihangir İslam

    HDP: Hakkı Saruhan Oluç, Ali Kenanoğlu

    MHP: Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem

    İYİ Parti: Abdul Ahat Andican, Ümit Beyaz, Hayati Arkaz

  • 43 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    43 | 83

    CHP: Ahmet Tuncay Özkan , Murat Bakan , Özcan Purçu, Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi , Tacettin Bayır, Ednan Arslan

    AK Parti: Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle

    HDP: Serpil Kemalbay

    İYİ Parti: Müsavat Dervişoğlu

    MHP: Hasan Kalyoncu

  • 44 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    44 | 83

    CHP: Kemal Kılıçdaroğlu, Selin Sayek Böke, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat , Bedri Serter

    AK Parti: Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar

    İYİ Parti: Aytun Çıray

    HDP: Murat Çepni

    MHP: Abdulkadir Bektaş

  • 45 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    45 | 83

    AK Parti: Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal

    MHP: Sefer Aycan

    İYİ Parti: Faruk Atlı

     

  • 46 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    46 | 83

    AK Parti: Cumhur Ünal, Niyazi Güneş

    CHP: Hüseyin Avni Aksoy

  • 47 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    47 | 83

    AK Parti: Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser

    CHP: İsmail Atakan Ünver

  • 48 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    48 | 83

    AK Parti: Hakkı Köylü, Metin Çelik

    CHP: Hasan Baltacı

  • 49 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    49 | 83

    AK Parti: Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Hülya Nergis

    MHP: İsmail Özdemir, Mustafa Baki Ersoy

    CHP: Çetin Arık

    İYİ Parti: Dursun Ataş

  • 50 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    50 | 83

    AK Parti: Ramazan Can

    MHP: Halil Öztürk

    CHP: Ahmet Önal

  • 51 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    51 | 83

    CHP: Türabi Kayan, Vecdi Gündoğdu

    AK Parti: Selahattin Minsolmaz

  • 52 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    52 | 83

    AK Parti: Mustafa Kendirli

    CHP: Metin İlhan

  • 53 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    53 | 83

    AK Parti: Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal

  • 54 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    54 | 83

    AK Parti: Fikri Işık, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman

    CHP: Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan

    MHP: Saffet Sancaklı

    İYİ Parti: Lütfü Türkkan

  • 55 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    55 | 83

    AK Parti: Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet Özdemir, Gülay Samancı, Abdullah Ağralı, Selman Özboyacı, Halil Etyemez

    MHP: Mustafa Kalaycı

    CHP: Abdüllatif Şener

    İYİ Parti: Fahrettin Yokuş

  • 56 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    56 | 83

    AK Parti: Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler

    MHP: Ahmet Erbaş

    CHP: Ali Fazıl Kasap

  • 57 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    57 | 83

    AK Parti: Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı

    CHP: Veli Ağbaba

    MHP: Mehmet Celal Fendoğlu

  • 58 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    58 | 83

    AK Parti: Murat Baybatur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Ali Özkan

    CHP: Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Bekir Başvirgen

    İYİ Parti: Tamer Akkal

    MHP: Erkan Akçay

  • 59 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    59 | 83

    HDP: Mithat Sancar, Pero Dündar, Tuma Çelik, Ebru Günay

    AK Parti: Şehymus Dinçel, Cengiz Demirkaya

  • 60 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    60 | 83

    AK Parti: Lütfi Elvan, Ali Cumhur Taşkın , Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan

    CHP: Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Ali Mahir Başarır, Nevin Zaimoğlu

    HDP: Fatma Kurtulan, Rıdvan Turan

    İYİ Parti: Behiç Çelik, Zeki Hakan Sıdalı

    MHP: Olcay Kılavuz

  • 61 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    61 | 83

    CHP: Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay, Süleyman Girgin

    AK Parti: Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan

    İYİ Parti: Metin Ergun

  • 62 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    62 | 83

    HDP: Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mensur Işık

    AK Parti: Mehmet Emin Şimşek, Abdulselam Er

  • 63 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    63 | 83

    AK Parti: Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe

    CHP: Faruk Sarıaslan

  • 64 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    64 | 83

    AK Parti: Yavuz Ergün, Selim Gültekin

    CHP: Ömer Fethi Gürer

  • 65 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    65 | 83

    AK Parti: Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu

    CHP: Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel

  • 66 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    66 | 83

    AK Parti: Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya

    MHP: Devlet Bahçeli

    İYİ Parti: Mehmet Temel

  • 67 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    67 | 83

    AK Parti: Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak, Muhammet Avcı

  • 68 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    68 | 83

    AK Parti: Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek

    MHP: Muhammed Levent Bülbül

    CHP: Engin Özkoç

    İYİ Parti: Ümit Dikbayır

  • 69 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    69 | 83

    AK Parti: Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı

    CHP: Kemal Zeybek, Neslihan Hancıoğlu

    MHP: Erhan Usta

    İYİ Parti: Bedri Yaşar

  • 70 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    70 | 83

    HDP: Meral Danış Beştaş

    AK Parti: Osman Ören

  • 71 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    71 | 83

    AK Parti: Nazım Maviş

    CHP: Barış Karadeniz

  • 72 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    72 | 83

    AK Parti: İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci

    MHP: Ahmet Özyürek

    CHP: Ulaş Karasu

  • 73 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    73 | 83

    AK Parti: Ahmet Eşref Fakıbaba, Mehmet Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Halil Özşavlı, Ahmet Akay

    HDP: Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin, Ömer Öcalan

    MHP: İbrahim Özyavuz

    CHP: Aziz Aydınlık

  • 74 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    74 | 83

    AK Parti: Rizgin Birlik

  • 75 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    75 | 83

    CHP: Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Candan Cüceer

    AK Parti: Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül

    İYİ Parti: Enez Kaplan

  • 76 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    76 | 83

    AK Parti: Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan , Özlem Zengin

    CHP: Kadim Durmaz

    MHP: Yücel Bulut

  • 77 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    77 | 83

    AK Parti: Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora

    CHP: Ahmet Kaya

    İYİ Parti: Hüseyin Örs

  • 78 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    78 | 83

    HDP: Alican Önlü

    CHP: Polat Şaroğlu

  • 79 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    79 | 83

    AK Parti: Mehmet Altay, İsmail Güneş

    CHP: Özkan Yalım

  • 80 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    80 | 83

    HDP: Sezai Temelli, Bedia Özgökçe Ertan, Murat Sarısaç, Muazzez Orhan, Tayip Temel

    AK Parti: Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas

  • 81 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    81 | 83

    AK Parti: Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol

    CHP: Özcan Özel

  • 82 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    82 | 83

    AK Parti: Bekir Bozdağ, Yusuf Başer

    MHP: İbrahim Ethem Sadef

    CHP: Ali Keven

  • 83 Son dakika! Seçim sonuçları belli oldu! İşte il il milletvekili listesi
    83 | 83

    AK Parti: Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar

    CHP: Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz

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