AK Parti: Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı , Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci , Abdullah Doğru
CHP: Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut
HDP: Tülay Hatimoğulları , Kemal Peköz
İYİ Parti: İsmail Koncuk, Mehmet Metanet Çulhaoğlu
MHP: Muharrem Varlı , Ayşe Sibel Ersoy
AK Parti: Ahmet Aydın , İbrahim Halil Fırat Özgeçmişi, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş
CHP: Abdurrahman Tutdere
AK Parti: Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven
CHP: Burcu Köksal
MHP: Mehmet Taytak
İYİ Parti: Gültekin Uysal
HDP: Bedran Öztürk, Dilan Dirayet Taşdemir, Abdullah Koç
AK Parti: Ekrem Çelebi
AK Parti: İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu
AK Parti: Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez
CHP: Mustafa Tuncer
CHP: Tekin Bingöl, Levent Gök, Ali Haydar Hakverdi, Bülent Kuşoğlu, Gamze Taşcıer
AK Parti: Yıldırım Tuğrul Türkeş, Fatih Şahin, Yalçın Akdoğan, Ali İhsan Arslan
İYİ Parti: Koray Aydın, İbrahim Halil Oral
MHP: Mevlüt Karakaya
HDP: Filiz Kerestecioğlu Demir
AK Parti: Mustafa Destici, Lütfiye Selva Çam, Emrullah İşler, Orhan Yeğin, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız
CHP: Murat Emir, Yıldırım Kaya
MHP: Sadir Durmaz, Nevin Taşlıçay
İYİ Parti: Şenol Bal
AK Parti: Mehmet Naci Bostancı, Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan, Barış Aydın, Hacı Turan
CHP: Ahmet Haluk Koç, Nihat Yeşil, Servet Ünsal
MHP: Yaşar Yıldırım, Erkan Haberal
İYİ Parti: Durmuş Yılmaz, Ayhan Altıntaş
AK Parti: Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik
CHP: Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı
İYİ Parti: Feridun Bahşi, Hasan Subaşı
MHP: Abdurrahman Başkan
HDP: Kemal Bülbül
AK Parti: Ertunç Erkan Balta
CHP: Uğur Bayraktutan
AYDIN
CHP: Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Mustafa İberya Arıkan
AK Parti: Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz
CHP: Ahmet Akın, Fikret Şahin, Ensar Aytekin
AK Parti: Yılmaz Tunç
CHP: Aysu Bankoğlu
AK Parti: Ziver Özdemir
AK Parti: Fetani Battal
AK Parti: Selim Yağcı
CHP: Yaşar Tüzün
AK Parti: Cevdet Yılmaz , Feyzi Berdibek
HDP: Erdal Aydemir
AK Parti: Cemal Taşar, Vahit Kiler
HDP: Mahmut Celadet Gaydalı
AK Parti: Arzu Aydın, Fehmi Küpçü
CHP: Tanju Özcan
AK Parti: Bayram Özçelik, Yasin Uğur
İYİ Parti: Osman Kurt
CHP: Lale Karabıyık, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İYİ Parti: İsmail Tatlıoğlu
MHP: İsmet Büyükataman
CHP: Orhan Sarıbal, Yüksel Özkan
MHP: Hidayet Vahapoğlu
İYİ Parti: Hasan Toktaş
AK Parti: Bülent Turan, Jülide İskenderoğlu
CHP: Muharrem Erkek
İYİ Parti: Rıdvan Uz
AK Parti: Muhammet Emin Akbaşoğlu, Salim Çivitcioğlu
AK Parti: Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök
CHP: Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan, Haşim Teoman Sancar
HDP: Adnan Selçuk Mızraklı , Saliha Aydeniz , İmam Taşçıer , Remziye Tosun , Hişyar Özsoy , Semra Güzel , Garo Paylan , Dersim Dağ , Musa Farisoğulları
AK Parti: Mehmet Mehdi Eker , Ebubekir Bal , Oya Eronat
AK Parti: Fahri Çakır, Ayşe Keşir
CHP: Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan
AK Parti: Fatma Aksal
İYİ Parti: Orhan Çakırlar
AK Parti: Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar
MHP: Oğuzhan Demir
CHP: Gürsel Erol
AK Parti: Süleyman Karaman, Burhan Çakır
AK Parti: Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok, İbrahim Aydemir
MHP: Kamil Aydın
İYİ Parti: Naci Cinisli
AK Parti: Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay
CHP: Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü
İYİ Parti: Arslan Kabukçuoğlu
MHP: Metin Nurullah Sazak
AK Parti: Abdulhamit Gül, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan , Abdullah Nejat Koçer , Derya Bakbak , Ali Şahin, Müslüm Yüksel , Mehmet Sait Kirazoğlu
CHP: Bayram Yılmazkaya , İrfan Kaplan
MHP: Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay
HDP: Mahmut Toğrul
AK Parti: Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk
CHP: Necati Tığlı
AK Parti: Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş
HDP: Leyla Güven, Sait Dede, Özgür Zeydanoğlu
AK Parti: Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman , Abdülkadir Özel , Hüseyin Şanverdi
CHP: Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin , Serkan Topal , İsmet Tokdemir
MHP: Lütfi Kaşıkçı , İbrahim Gül
HDP: Barış Atay Mengüllüoğlu
AK Parti: Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz
İYİ Parti: Aylin Cesur Yüksek
AK Parti: Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Mustafa Ataş, Erol Kaya, Vedat Demiröz, Ravza Kavakcı Kan, Osman Boyraz, İsmet Uçma, Mihrimah Belma Satır, Ahmet Berat Çonkar, Hulusi Şentürk, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Eyüp Özsoy, Serkan Bayram, Fatih Süleyman Denizolgun
CHP: İbrahim Özden Kaboğlu, Mehmet Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Hüseyin Emre Bağce
HDP: Pervin Buldan , Musa Piroğlu, Erkan Baş, Erol Katırcıoğlu
İYİ Parti: Hayrettin Nuhoğlu, Ahmet Çelik, Yavuz Ağıralioğlu
MHP: Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter
AK Parti: Süleyman Soylu, Fatma Betül Sayan Kaya, Volkan Bozkır, Abdullah Güler, Hasan Turan, Serap Yaşar, Aziz Babuşçu, Şirin Ünal, Canan Kalsın, Ahmet Hamdi Çamlı, Markar Esayan, Mustafa Demir, İffet Polat
CHP: Kadri Enis Berberoğlu, Aykut Erdoğdu, Ahmet Ünal Çeviköz, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Mansur Kılınç, Yunus Emre, Gökan Zeybek, Ali Şeker
HDP: Ahmet Şık, Oya Ersoy, Hüda Kaya
MHP: Celal Adan, Cemal Çetin
İYİ Parti: Ümit Özdağ, Mehmet Fatih Şeker
AK Parti: Numan Kurtulmuş, Mehmet Muş, Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Doğan Kubat, Tülay Kaynarca, Halis Dalkılıç, Emine Sare Aydın Yılmaz, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Sırakaya, Rümeysa Kadak, Ahmet Mücahit Arınç, Mustafa Yeneroğlu, Erkan Kandemir, Şamil Ayrım, Alev Dedegil
CHP: Engin Altay, Erdoğan Toprak, Mehmet Bekaroğlu, Zeynel Emre, Sibel Özdemir, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan, Nazır Cihangir İslam
HDP: Hakkı Saruhan Oluç, Ali Kenanoğlu
MHP: Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem
İYİ Parti: Abdul Ahat Andican, Ümit Beyaz, Hayati Arkaz
CHP: Ahmet Tuncay Özkan , Murat Bakan , Özcan Purçu, Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi , Tacettin Bayır, Ednan Arslan
AK Parti: Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle
HDP: Serpil Kemalbay
İYİ Parti: Müsavat Dervişoğlu
MHP: Hasan Kalyoncu
CHP: Kemal Kılıçdaroğlu, Selin Sayek Böke, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat , Bedri Serter
AK Parti: Hamza Dağ, Fehmi Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar
İYİ Parti: Aytun Çıray
HDP: Murat Çepni
MHP: Abdulkadir Bektaş
AK Parti: Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal
MHP: Sefer Aycan
İYİ Parti: Faruk Atlı
AK Parti: Cumhur Ünal, Niyazi Güneş
CHP: Hüseyin Avni Aksoy
AK Parti: Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser
CHP: İsmail Atakan Ünver
AK Parti: Hakkı Köylü, Metin Çelik
CHP: Hasan Baltacı
AK Parti: Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Hülya Nergis
MHP: İsmail Özdemir, Mustafa Baki Ersoy
CHP: Çetin Arık
İYİ Parti: Dursun Ataş
AK Parti: Ramazan Can
MHP: Halil Öztürk
CHP: Ahmet Önal
CHP: Türabi Kayan, Vecdi Gündoğdu
AK Parti: Selahattin Minsolmaz
AK Parti: Mustafa Kendirli
CHP: Metin İlhan
AK Parti: Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal
AK Parti: Fikri Işık, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman
CHP: Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan
MHP: Saffet Sancaklı
İYİ Parti: Lütfü Türkkan
AK Parti: Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet Özdemir, Gülay Samancı, Abdullah Ağralı, Selman Özboyacı, Halil Etyemez
MHP: Mustafa Kalaycı
CHP: Abdüllatif Şener
İYİ Parti: Fahrettin Yokuş
AK Parti: Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler
MHP: Ahmet Erbaş
CHP: Ali Fazıl Kasap
AK Parti: Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı
CHP: Veli Ağbaba
MHP: Mehmet Celal Fendoğlu
AK Parti: Murat Baybatur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Ali Özkan
CHP: Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Bekir Başvirgen
İYİ Parti: Tamer Akkal
MHP: Erkan Akçay
HDP: Mithat Sancar, Pero Dündar, Tuma Çelik, Ebru Günay
AK Parti: Şehymus Dinçel, Cengiz Demirkaya
AK Parti: Lütfi Elvan, Ali Cumhur Taşkın , Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan
CHP: Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Ali Mahir Başarır, Nevin Zaimoğlu
HDP: Fatma Kurtulan, Rıdvan Turan
İYİ Parti: Behiç Çelik, Zeki Hakan Sıdalı
MHP: Olcay Kılavuz
CHP: Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay, Süleyman Girgin
AK Parti: Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan
İYİ Parti: Metin Ergun
HDP: Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mensur Işık
AK Parti: Mehmet Emin Şimşek, Abdulselam Er
AK Parti: Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe
CHP: Faruk Sarıaslan
AK Parti: Yavuz Ergün, Selim Gültekin
CHP: Ömer Fethi Gürer
AK Parti: Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu
CHP: Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel
AK Parti: Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya
MHP: Devlet Bahçeli
İYİ Parti: Mehmet Temel
AK Parti: Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak, Muhammet Avcı
AK Parti: Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek
MHP: Muhammed Levent Bülbül
CHP: Engin Özkoç
İYİ Parti: Ümit Dikbayır
AK Parti: Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı
CHP: Kemal Zeybek, Neslihan Hancıoğlu
MHP: Erhan Usta
İYİ Parti: Bedri Yaşar
HDP: Meral Danış Beştaş
AK Parti: Osman Ören
AK Parti: Nazım Maviş
CHP: Barış Karadeniz
AK Parti: İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci
MHP: Ahmet Özyürek
CHP: Ulaş Karasu
AK Parti: Ahmet Eşref Fakıbaba, Mehmet Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Halil Özşavlı, Ahmet Akay
HDP: Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin, Ömer Öcalan
MHP: İbrahim Özyavuz
CHP: Aziz Aydınlık
AK Parti: Rizgin Birlik
CHP: Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Candan Cüceer
AK Parti: Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül
İYİ Parti: Enez Kaplan
AK Parti: Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan , Özlem Zengin
CHP: Kadim Durmaz
MHP: Yücel Bulut
AK Parti: Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora
CHP: Ahmet Kaya
İYİ Parti: Hüseyin Örs
HDP: Alican Önlü
CHP: Polat Şaroğlu
AK Parti: Mehmet Altay, İsmail Güneş
CHP: Özkan Yalım
HDP: Sezai Temelli, Bedia Özgökçe Ertan, Murat Sarısaç, Muazzez Orhan, Tayip Temel
AK Parti: Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas
AK Parti: Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol
CHP: Özcan Özel
AK Parti: Bekir Bozdağ, Yusuf Başer
MHP: İbrahim Ethem Sadef
CHP: Ali Keven
AK Parti: Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar
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