Meghan Markle'ın yoga sevgisi

İngiltere tahtının 5’inci sıradaki vârisi Prens Harry (33) ile evlilik hazırlıkları yapan Meghan Markle, Woman’s Health Dergisi’nin Kanada edisyonuna konuk oldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre “Tam bir yoga âşığı” olan Markle, yoga pozları verdi. Öte yandan Markle’ın Kanada’da yaşadığı ev, 1.4 milyon dolara satışa sunuldu.

Toronto kentinde çekilen Suits dizisindeki rolü devam ederken oturduğu evde, geçen yıl tanıştığı Prens Harry ile bir süre yaşadığı, ikilinin burada herkesten uzak vakit geçirebildiği ifade ediliyor. Evin, 3 yatak odası, 2 banyosu var.