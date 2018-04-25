Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölümü dün akşam ekranlara gelmemiş ve sevenlerinde şok etkisi yaratmıştı. Hiçbir açıklama yapılmadan neden böyle bir karar verildiği üzerine çeşitli iddialar konuşulurken, gerçek gün yüzüne çıktı. Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölümüyle ekranlara veda edecek. Çok büyük bir prodiksiyonla çekimleri yapılan Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde reytinglerde istenilen sonuç bir türlü alınamaması en büyük gerekçelerden birisi olarak gösteriliyor. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi final bölümü ne zaman yayınlanacak?
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 6. SON BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin gece yarısı yayınlanan fragmanında, dizinin final bölümün yayınlanacağı anlaşıldı. Fragmana göre Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. final bölümü 1 Mayıs Salı akşamı ekranlara gelecek.
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 6. FİNAL BÖLÜM FRAGMAN VE ÖZETİ
Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. Bölüm Final Fragmanı yayında! Bizans İmparatorluğu, Mehmed'e karşı önlem almaya çalışıyor; Mehmed, Konstantiniyye hayali için harekete geçiyor!
Sultan Mehmed Han, Konstantiniyye hayali için hamlelerine devam eder. Bizans İmparatoru Konstantinos, Çandarlı Halil Paşa ve İshak Paşa'dan gizli yürüttüğü planı, tam istediği gibi devam eder. Şehzade Orhan ise Konstantinos ile iş birliği yapmanın eşiğindedir. Mehmed'in yükselişi, herkesi tedirgin eder.
Öte yandan Eleni'nin, Mehmed'in yanında oluşu Bizans İmparatorluğu'nun tepkisini çeker. Eleni'nin, kendilerine karşı Mehmed'e yardım ettiğini düşünürler. Eleni'yi köşeye sıkıştırabilmek için Evdokya görevlendirilir. Eleni ile Mehmed'in iş birliği, Melike Hatun'u da rahatsız etmeye devam eder. Leyla Hatun ise Beyazıd'ın hedef haline geldiğini öğrenir. Saraydaki tehlikeler giderek artarken, Konstantinos ise Mehmed'in kara bir haber alacağını ifade eder.
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 5. SON BÖLÜM ÖZETİ
Zağanos Paşa, sakladığı sırrın Mehmed tarafından keşfedilmesi endişesiyle son bir hamle yapar. Ama, bu hamle onu Çandarlı Halil Paşa’nın eline düşürecektir.
Bu esnada Konstantiniyye’den, Mara Hatun’la ilgili gelen haber Sultan Mehmed’i harekete geçmeye zorlar. Sultan Mehmed ve İmparator Konstantinos tekrar karşı karşıya geleceklerdir.
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