Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Türk televizyon seyircisinin Kara Sevda,Deniz Yıldızı ve Beni Affet gibi dizilerden hatırladığı Hazal Filiz Küçüköse sezonun yeni başlayan dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin Melike karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Peki başarılı ve güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse kimdir, kaç yaşındadır? İşte Hazal Filiz Küçükköse' nin hayat hikayesi...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Hazal Filiz Küçükköse 9 Şubat 1988 Mersin doğumludur. Mesleği gereği İstanbul ilinde yaşamına devam eden oyuncu Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi biyoloji bölümünün üçüncü sınıfa kadar okumuş daha sonra üniversiteye bırakarak tekrar Üniversite sınavına girmiş ve Ankara Üniversitesi Kimya bölümünün kazanmıştır. Eğitimine hala devam eden Hazal Filiz Küçükköse mezun olduktan sonra mesleği yerine oyunculuk yapmayı düşünmektedir. 1.72 santim boyunda ve 55 kilo ağırlığında olan Hazal Filiz Küçükköse Emir'in Yolu adlı dizide rol aldıktan sonra başka dizilerde oynamıştır. Hazal Filiz Küçükköse 26 yaşında Kova burcudur.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Beni Affet

Kara Sevda

Deniz Yıldızı

Günahkar

Kalbim seni seçti

MELİKE KARAKTERİ KİMDİR?

Çandarlı Halil Paşa’nın kızıdır. Kendini bildi bileli Mehmed’e aşıktır. Mehmed çocuk yaşında tahttan ayrılıp Manisa’ya gönderildiğinde onu bekleyeceğine yemin etmiş, döneceği günü beklemiştir. Murad Han’ın ölmesi üzerine Mehmed yeniden tahta geçince Melike’nin de dileği gerçek olur. Ancak Mehmed eski Mehmed değildir.

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