Baransu'nun 'MGK manşeti' davasında sona gelindi

Eski Taraf Gazetesi'ndeki "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" manşetiyle ilgili haberi yazan Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban'ın 52 yıla kadar hapsinin istendiği davada sona gelindi. Baransu'nun talebi üzerine Oda TV davası dosyasını isteyen mahkeme, sanığın son savunmasını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.



Kapanan Taraf Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli nüshasında "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" manşetine konu olan haberle ilgili olarak, haberi yazan Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 14. celsesine başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu getirilirken, tutuksuz sanık Murat Şevki Çoban ise katılmadı. Baransu'nun avukatının istifa ettiğine dair dilekçe gönderdiği davaya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği avukatı katıldı.



SAVCI MÜTALAASINI YİNELEDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; duruşma savcısı yaklaşık 1,5 yıl önce verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanıklar Baransu ve Çoban'ın "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme, tahrip etme, sahtecilik yapma ve başka yerde kullanma", "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarını işlediklerini belirtti. 3 suçtan toplamda Baransu ve Çoban'ın 47 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talebini yineledi.



SON SAVUNMASINI YAPACAK

MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri ifşa etmek suretiyle suç işlediği gerekçesiyle 52 yıla kadar hapsi istenen Baransu yeni bir avukatla görüşme yaptığını ve onunla son savunmasını yapacağını belirtti. MGK tutanaklarının gizli olduğunu, kararlarının gizli olmadığını savunan Baransu, davaya konu kararların daha önce haber olduğunu savunarak, Oda TV davası dosyasının istenmesini talep etti.

Mahkeme, Oda TV davası dosyasınının mahkemesinden istenmesi için müzekkere yazarak Baransu'ya son savunmasını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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