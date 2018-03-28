Mehmet Bir Cihan Fatihi 2. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Konstantiniyye'yi fethetmek için kararlı olan Mehmed Sultan Han'ın harekete geçtiği Mehmet Bir Cihan Fatihi'nin 2. bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Mehmet Bir Cihan Fatihi 3. yeni bölüm fragmanı ve 2. son bölüm özeti...

MEHMET BİR CİHAN FATİHİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sultan Mehmed Han, Konstantiniyye fethi için kararlı!

Melike, Sultan Mehmed Han'ın etrafından olan Eleni'den hoşnut olmaz. Eleni'nin hangi amaçla sürekli yanında olduğunu merak etmektedir.

28 kere başarısız olan fetih denemelerinden, Sultan Mehmed Han çekinmez ve 29. fetih denemesinde başarıya ulaşma gayesi içerisindedir. Mehmed ve Delibaş için avlanma vaktidir. Gittikleri zorlu görev neticesinde hangi amaca ulaşacaklar?

MEHMET BİR CİHAN FATİHİ 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Mehmed Han, Konstantinopolis için harekete geçiyor!

Çandarlı Halil Paşa için kritik karar belli olmak üzeredir. En kötü ihtimali düşünen Çandarlı Halil Paşa, kızlarına vasiyetini söyler.

Sultan Mehmed Han, babası ve devleti için mücadelesine devam edecektir. En büyük hayali Konstantinopolis için ilk andan itibaren savaşa hazırdır.

Mehmed, yıllar önce tahttan indirildiği şehre bir kez daha Sultan olmaya gelmiştir. Edirne’de geçirdiği çocukluk yıllarına ait anılar bir karabasan gibi üzerine çöker. Bunun müsebbibi olarak gördüğü Çandarlı hakkında ne hüküm vereceğini düşünürken bir yandan da tahtta hak iddia eden Şehzade Orhan’ın peşine düşer.

Orhan, Bizans toprağına sığınınca bütün dengeler değişir. Osmanlı’yla Bizans savaşın eşiğine gelirken, Sultan Mehmed’in vereceği karar tarihin seyrini değiştirecektir.

Sultan Mehmed Han, tahta geçer geçmez savaş planlarını uygulamaya başlıyor!

Mehmed, kritik kararını veriyor. Çandarlı Halil Paşa geçmişte yaptıkları için idam edilecek mi?

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