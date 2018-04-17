Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi 5. bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Dizinin yayınlanan 5. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. bölümde neler yaşandı?

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin merakla beklenen 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan yeni bölüm hakkında ipuçları barındıran yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zağanos Paşa, sakladığı sırrın Mehmed tarafından keşfedilmesi endişesiyle son bir hamle yapar. Ama, bu hamle onu Çandarlı Halil Paşa’nın eline düşürecektir.

Bu esnada Konstantiniyye’den, Mara Hatun’la ilgili gelen haber Sultan Mehmed’i harekete geçmeye zorlar. Sultan Mehmed ve İmparator Konstantinos tekrar karşı karşıya geleceklerdir.

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