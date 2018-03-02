Adını tarihe altın harflerle yazdırmış Fatih Sultan Mehmet'in zafere gide yol üzerinde yaşadıklarının anlatacağı Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Mehmet Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor? Mehmet Bir Cihan Fatihi yayın tarihi belli oldu mu? Mehmet Bir Cihan Fatihi oyuncuları kimler? İşte Mehmet Bir Cihan Fatihi oyuncuları ve fragmanları...
MEHMET BİR CİHAN FATİHİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisinin 1. bölümünden tanıtımlar gelmeye devam ediyor. Fragmanların yayınlandığı Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisini merakla bekleyen seyirciler, yayın tarihini araştırmaya devam ediyor. Fakat Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. 'Yakında' başlığıyla paylaşılan fragmanlarda, dev kadro seyircinin dikkatini çekti. İşte Mehmet Bir Cihan Fatihi fragmanları;
MEHMET BİR CİHAN FATİHİ OYUNCULARI
Yapımını O3 Medya, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü oynadığı Mehmet Bir Cihan Fatihi'nin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, Ertan Saban, İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Kaan Çakır, Serdar Orçin, Yavuz Sepetçi, Leyla Tanlar, Mert Yazıcıoğlu ve Çetin Tekindor.
MEHMET BİR CİHAN FATİHİ KONUSU
1451 yılında, babasının ölüm haberini alıp Manisa’dan Edirne’ye yani payitahta doğru yola çıktığında Sultan Mehmed’in bir büyük hayali vardır. Cihanın göz bebeği Konstantinopolis’i fethetmek. Ancak büyük hayalinin önünde aşılması zor, büyük engeller belirecektir. Kadim şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış; ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermiştir. Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.
Çağının çok ötesindeki bu büyük Sultan parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerler. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşatır, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından, “imkânsız” denileni başararak Konstantinopolis’i fetheder. En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırır.
O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğu'nun da temellerini atar.
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