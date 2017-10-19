100 milyon liralık vasiyetname iptal!

İzmir'in gayrimenkul zenginlerinden olan ve 83 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu'nun, mirasından men ettiği kızı Ayşe Gülden Ünal, 'vasiyetnamenin iptali' için açtığı davayı kazandı.

Mahkeme, Leblebicioğlu'nun noter aracılığı ile hazırladığı vasiyetnameyi iptal ederken, 100 milyonluk mirasın iki kardeş arasında pay edileceği öğrenildi.

HAKİM VASİ ATAMIŞTI

Yeni Asır'ın haberine göre, Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu'nun iki kızını karşı karşıya getiren davanın hikayesi 4 yıl önce başladı. 2013 yılında Leblebicioğlu'nun doktor olan büyük kızı Ayşe Gülden Ünal, babasının Alzheimer hastası olduğunu belirterek, vasi atanması için dava açtı. Kız kardeşinin babasına ait hesapları kontrol altında tuttuğunu iddia eden Ünal, gayrimenkullere tedbir konulmasını ve banka kartlarının kapatılmasını istedi. Leblebicioğlu'nun eczacı olan diğer kızı Şebnem Leblebicioğlu Mızzı ise babasının akli dengesinin yerinde olduğunu belirterek, devlet hastanesinden aldığı belgeleri mahkemeye sundu. Açılan davada hakim, Leblebicioğlu'nun akli dengesinin yerinde olmadığına ve vasi atanmasına karar verdi. Mızzı, karara itiraz etti ancak yaşlı adam 2015 yılı Kasım ayında hayatını kaybetti.

"BABAM HASTA DEĞİLDİ"

Leblebicioğlu'nun 30 Aralık 2013'te noterde hazırlattığı vasiyetnamede tüm mal varlığını eczacı kızı Şebnem Leblebicioğlu Mızzı'ya bıraktığı, büyük kızı Ünal'ı ise mirasından men ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Ünal, avukatı Ali Topçu aracılığı ile vasiyetnamenin iptali için dava açtı. Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada söz alan kız kardeş Şebnem Leblebicioğlu Mızzı, "Babam Alzehimer hastası değildi. Sağ olan annemin de bu şekilde vesayet altına alınması için uğraşıyorlar" dedi. Mahkeme, noterde hazırlanan vasiyetnamenin iptaline karar vererek, tarafların 2 hafta içinde İstinaf Mahkemesi'ne başvurabileceklerini belirtti.

"DOKTOR VE KURUMLAR HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Dr. Ünal'ın avukatı Ali Topçu, "Mahkemenin verdiği kararı yerinde buluyoruz. Müvekkilimizin babasının vasiyet hazırlandığı tarihte akli melekelerinin yerinde olduğuna, tasarruf ehliyeti olduğuna dair rapor hazırlayan doktor ve kurumlar hakkında da ayrıca şikayetçi olacağız" diye konuştu.

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