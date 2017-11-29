Mehmet Hakan Atilla davasından detaylar

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları, hakkındaki suçlamaları kabul ederek savcılıkla anlaşma yaptığı açıklanan Rıza Sarraf’ın (Reza Zarrab) asıl suçlu olduğu savunmasını yaptı. Atilla’nın Türkiye’de 17 Aralık’ta bile yargılanmadığını belirten savunma avukatları, Süleyman Aslan’ın Sarraf’la çalıştığını, rüşvet aldığını, asıl suçlunun Süleyman Aslan olduğu yönünde açıklama yaptı.
Atilla’nın avukatlarının savunmasında, 4 yıl önce kapatılan bir dosyadan (17 Aralık) nasıl elde edildiği belli olmayan delillerin ABD’de kullanılmasına yönelik eleştiri ve “Aynısını Amerikalı savcılar başka ülkede yapsa ne düşünürsünüz” cümlesi dikkat çekti.
Yani Atilla’nın avukat ekibinin savunmasında özellikle, tüm yolsuzluğa bulaşanın, işin mimarının, İran çıkarına ekonomik cihat yapanın Sarraf olmasına karşılık suçlananın banka memuru Mehmet Hakan Atilla olmasına vurgu yapması ön plana çıktı.
Bu arada Atilla’nın avukatlarının savunması sırasında Sarraf’la ilgili oldukça ilginç bir rüşvet iddiası ortaya koymaları da dikkat çekti.
Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları, Rıza Sarraf 'ın gözaltındayken hapishane gardiyanına rüşvet verdiğini iddia etti. Atilla’nın avukatı, verdiği rüşvet karşılığında ABD hapishanesinde Sarraf’a yemek, ilaç, likör ve kadın temin edildiğini öne sürdü.
SARRAF’A SEKİZİNCİ SUÇLAMA: ABD CEZAEVİNE RÜŞVETLE ALKOL VE KADIN SOKMAK
Mahkemeye verilen kısa arada Atilla’nın savunma avukatlarından oluşan ekip, Sarraf’ın hapishanede rüşvet verdiği ile ilgili iddialara yönelik sorulara yorum yapmayı reddetti. Fakat aranın ardından mahkemeye sunulan belgelerde Sarraf’ın dosyasında hakkında bugüne kadar bilinen 7 ayrı suçlamanın dışında yeni bir suçlamanın daha olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu suçlama Sarraf’ın ABD’de hapishanede olduğu günlerde işlendiği iddia edilen bir suçu kapsıyor. Bu mahkeme dökümanına göre Sarraf 26 Ekim 2017 tarihinde New York’ta gizlice yeni bir suçlamaya maruz kaldı. suçlama ise, infaz koruma memuruna gizlice rüşvet vererek hapishaneye sokulması yasak olan bazı (aralarında alkol ve cep telefonu da olan) maddeleri temin etmek.
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