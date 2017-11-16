Mehmet Özdilek: Hasret bitiyor

Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, seyircisiz oynama cezalarının sona erdiğini hatırlatarak, "Cumartesi günü stadın tekrar eski kimliğine bürüneceğini düşünüyorum. Bizde müthiş bir özlem ve beklenti var. Aynı enerji ve coşkunun taraftarlarda da olduğuna inanıyorum." dedi.

Özdilek, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini, oyuncularla daha çok vakit geçirip, taktiksel çalışmalara yoğunlaştıklarını söyledi.

Takımda sakatlığı bulunan oyuncuların olduğunu ifade eden Özdilek, "Abdou Razack Traore'nin durumu zaten belli. Eren Albayrak'ın bir sıkıntısı var, 10 gündür bizden ayrı. Sanıyorum Antalyaspor maçından sonra çalışmalara başlayacak. Yani iki hafta daha Eren'den yararlanamayacağız. Manyama ve Evouna ise bugün milli takımlarından dönecek ve akşam bizimle antrenman yapacak. Bunların haricinde cezalı ya da sakat oyuncumuz yok." diye konuştu.

"HASRET BİTİYOR"

Mehmet Özdilek, ligin 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor ile yapacakları maçla uzun bir aranın ardından taraftarın karşısına çıkacakları için heyecanlı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hasret bitiyor. 5 maçtır evimizde seyircisiz oynuyorduk. Cumartesi günü stadın tekrar eski kimliğine bürüneceğini düşünüyorum. Bizde müthiş bir özlem ve beklenti var. Aynı enerji ve coşkunun taraftarlarda da olduğuna inanıyorum. Onların desteği ve coşkusu, bizim de saha içerisindeki mücadele ve azmimizle hafta sonu oynayacağımız müsabakada istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum. Her müsabakada ayrı ayrı düşünüyoruz. Her müsabakanın önemi çok farklı ki ligdeki konum itibarıyla bu maçın da önemi çok farklı. Evimizde, seyircimizin önünde oynayacağımız bu mücadeleyi kazanmak istiyoruz. Bunun için hem coşkumuz hem de enerjimiz var. En önemlisi taraftar desteğimiz var. Bu, bizim için çok önemli."

"ZİHİNSEL VE FİZİKSEL OLARAK HAZIRIZ"

Özdilek, 23 Kasım Perşembe günü de UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Şu an bizim için en önemli müsabaka, cumartesi günü oynayacağımız karşılaşma. Her yönüyle hazırız. Sahada koşan, mücadele eden, ne yaptığını bilen, bu coşku ve enerjisini seyredenlere veren bir Konyaspor olacak. Bundan hiç şüphem yok. Zihinsel ve fiziksel olarak hazırız." ifadelerini kullandı.

Atiker Konyaspor'un, geçen sezonki performansından dolayı hem Türkiye'de hem de Avrupa'da beklentileri büyüttüğünün altını çizen Özdilek, şöyle devam etti:

"Bu sene özellikle Avrupa'da biraz daha üstüne koyarak yolumuza devam ederken, Türkiye liginde beklentinin altında kaldık. Dolayısıyla bu sorunu nasıl çözebiliriz ve nasıl yukarıya taşıyabiliriz. Bu zorlukları bildiğim için ben ve ekibim buradayız. Oynadığımız 3 maçta da bunun sinyallerini ve mesajlarını takım ve camia olarak kamuoyuna aktardığımızı düşünüyorum. Daha bir şey yapmadık. Sıkıntılı ve zorlu bir süreç ama kulüp, takım ve camia olarak bunları aşabilecek yapıdayız."

AVRUPA LİGİ SORUSU...

Mehmet Özdilek, bir gazetecinin "UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkarak Konyaspor tarihine geçmek ister misiniz?" şeklindeki sorusunu şöyle cevapladı:

"Bugün itibarıyla tek yoğunlaştığımız konu, Antalyaspor ile yapacağımız maç. 'Olympique Marsilya'ya yoğunlaşıyoruz.' dersem yalan olur. Tek düşüncemiz, Antalyaspor karşılaşmasını kazanmak. O maçı geçtiğimiz takdirde perşembe günkü Marsilya müsabakasını çok farklı bir atmosferde, bayram havasında oynayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki bir şeyler yapmak her teknik adamın hayalinde ve hedefinde vardır. Onu pazartesiden sonra konuşursak daha sağlıklı cevap verebilirim."