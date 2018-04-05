Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan, "Bu bir iddia bize gelen bir şey yok" açıklaması geldi. Yaşanan son gelişmeler sonrası Mehmet Şimşek'in hayatına dair detaylar ve siyasi geçmişi merak ediliyor. İşte Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yaşamından detaylar.

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

22 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerinin ardından, kurulan 60. Hükümet'te Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı olan ve 1 Mayıs 2009'da ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine atanan Şimşek, Geçici Bakanlar Kurulu'nda da görevi değişmeyen isimler arasında yerini aldı. Mehmet Şimşek şu anda Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevini yerine getiriyor.

Mehmet Şimşek, 1967 yılında Batman ili Gercüş ilçesinin Arıca (Kefre) köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Batman Merkez'de, liseyi ise Gercüş'de tamamlayan Şimşek, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Şimşek, 1993 yılında Exeter Üniversitesi'nde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini aldı. Ardından Türkiye, ABD ve İngiltere'de önemli finans kuruluşlarında çalışan Şimşek, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AK Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçildi.

Seçimlerden sonra kurulan 60. Hükümet'te Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 1 Mayıs 2009 tarihine kadar bu görevi yürüten Şimşek, bu tarihte ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

İyi derecede İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babası.

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