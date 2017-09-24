Meksika'da 5.9 şiddetinde deprem

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Tonala'nın 99 km güneybatısında 5,9 şiddetinde deprem olduğunu açıkladı.

Meksika, 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğünde, 19 Eylül'de 7,1 büyüklüğünde, geçtiğimiz gün de 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı.

Olayda can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

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Deprem