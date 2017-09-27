Meksika'da silahlı çatışma: 16 ölü

Meksika'nın kuzeyinde bulunan Chihuahua şehrinde Unitig Families adlı bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezine yerel saatle 9.50'de silahlı bir grup saldırıda bulundu.

Meydana gelen silahlı çatışmada 16 kişi hayatını kaybederken 5'i ağır 8 kişi yaralandığı belirtildi.

ABD sınırındaki Chihuahua şehrindeki Unitig Families uyuşturucuyla mücadele ve rehabilitasyon merkezine gerçekleşen saldırıyı beyaz bir araba içerisinden saldırganların gerçekleştirdiği belirtilirken binada 25 kişinin olduğu belirtildi.

Meksika hükümetinin 2006'dan bu yana uyuşturucuyla mücadele ile ilgili operasyonlar başlatmasından bu yana ülke genelindeki şiddet olaylarında 200 binden fazla kişi öldü ya da kayboldu.