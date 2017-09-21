Meksika depremi: Ölü sayısı 230'a çıktı, çöken okul için umutlar tükeniyor

Meksika'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde en az 230 kişi hayatını kaybederken, başkent Meksiko'da yıkılan bir okulun enkazındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.
Başkent Meksiko'nun güneyindeki Coapa ilçesinde bulunan Enrique Rébsamen İlkokulu'nun sınıflarında depreme yakalanan en az 21 çocuğun ve beş yetişkinin cansız bedenleri çıkarıldı.
Meksika Ekonomi Bakanı Aurelio Nuño, 11 kişinin hayatını kurtardıklarını, iki çocuk ve bir yetişkinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Yerel basında ise, ölü sayısının çok daha fazla olduğu bildirildi.
Enkazın altındaki bir kızın yaşadığının fark edilmesi, umutları biraz olsun artırdı.
Reuters'ın haberine göre, kurtarma ekipleri kızın hareket eden elini görerek yardıma koştu ve enkazın altına uzatılan borularla kıza yemek ve su verildi. Meksikalı yetkililer, kızın kimliğine ilişkin açıklama yapmadı.
Merkez üssü başkent Meksiko'dan 120 km uzakta olduğu belirtilen depremin ardından İçişleri Bakanlığı önce ölü sayısının en az 250 olduğunu duyurmuş, ardından bu sayıyı 216'ya düşürmüştü.
Depremde hasar gören 209 okuldan 15'inin ise kurtarılamaz durumda olduğu belirtildi.
Ülkede yıkılan onlarca bina arasında birçok kilise vardı. Buralara ibadet için gelen çok sayıda insan da depremde öldü ya da yaralandı. Başkentte aileler çocuklarıyla beraber geceyi sokaklarda geçirdi.
Meksika basınına göre, depremden etkilenen bölgelerde 500'den fazla ordu mensubu ile 200'e yakın polis görevlisi ve gönüllüler, kurtarma çalışmalarına destek veriyor.
Meksika'da Eylül ayının başında da 8.1 büyüklüğündeki bir deprem meydana gelmiş, en az 90 kişi ölmüştü.
Salı günkü deprem sırasında ise 1985'te 10 bine yakın insanın ölümüne neden olan büyük depremin 32'inci yıldönümünde Meksiko'da tatbikatlar düzenleniyordu.
- Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem
- Meksika'da neden sık sık büyük deprem oluyor?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.