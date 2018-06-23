Sempozyumda farklı ülkelerden ve farklı üniversitelerden yaklaşık 50 akademisyen tebliği sundu. Prof. Dr. Gökhan Demir, meme kanserinin Türkiye için çok önemli bir sağlık meselesini olduğunu dile getirdi. Problemin her geçen gün giderek büyüdüğüne işaret eden Prof. Dr. Gökhan Demir, “Çünkü meme kanseri sıklığı Türkiye’de artıyor. Biliyoruz ki meme kanserlerinde yüzde 20-25 oranında riski azaltabiliriz. Bunun başlıca sebepleri arasında şişmanlık var. Eğer biz aşırı kilodan uzak durursak, gençlerimizi aşırı kilodan uzak tutarsak, menopozal dönemde hanımların aşırı kilo almamasını sağlayabilirsek, vücudun yağ oranını 30’un altına indirebilirsek kanser riskini yüzde 20-25 oranında azaltabiliyoruz. Düzenli egzersiz yapmak meme kanseri riskini azaltıyor. Meme kanserli hastalarda da hastalığın nüks etme riskini azaltıyor. Onun için düzenli egzersiz yapılmalı. Buradaki kasıt her gün 30-40 dakika tempolu yürüyüş, haftada 2 gün daha yoğun spor yapmaktır.” dedi.
Sigara ve alkolden uzak durursak meme kanseri riskini azaltabiliriz. Bilhassa kadınlarda günde 2 duble ve daha fazla alkol tüketiminin meme kanseri riskini arttırdığı yönünde araştırmalar var. Kimyasallardan uzak durursak, doğum kontrol haplarını uzun yıllar kullanmazsak meme kanseri riskini azaltabiliyoruz” dedi.
İHA'nın haberine göre, Türkiye’de kadınlarda birinci sırada görülen kanser türünün meme kanseri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Demir, kilo kontrolü ve egzersiz dışında diyet yapılmasının kanserle mücadele konusunda ciddi bir önem taşıdığını kaydetti. Akdeniz diyetini tavsiye eden Demir, “Bol bol sebze, meyve, salata, zeytinyağlı yiyecekler ve balık yer, yağı ve tuzu az tüketirsek, meme kanseri riskini azaltmış oluruz. Ama birtakım şehir efsaneleri de var ki bizim aşırı derecede korkmamıza yol açıyor. Mesela elektromanyetik alan meme kanseri riskini arttırmıyor. Yüksek gerilim hattının çevresinde oturan hastalar ya da baz istasyonlarının çevresinde oturanlar meme kanseri olduklarında bunları suçlarlar. Böyle bir bilgi yok elimizde. Saç boyaları meme kanseri riskini çok sık uygulanmadıkları sürece arttırmıyor. Özellikle kodekse uygun boyalar bu riski arttırmıyor. Ayrıca yapılan düşükler, yapılan jinekolojik operasyonlarda meme kanseri riskini arttırmıyor. Bütün bunları altını çizerek söylemek gerek” diye konuştu.
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